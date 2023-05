Sok-sok tenyér és egy dürrögő fideszes fajdkakas: átadták a Nagyvárad téri megállót, ezzel véget ért a 3-as metró 5,5 évig tartó felújítása

photo_camera A megújult Nagyvárad téri megálló legjobban kinéző hátsó fertálya. Fotó: Németh Dániel/444

Rengeteg óriási narancssárga-fekete tenyér és egy láthatóan nagy formában lévő Navracsics Tibor fogadta a felújított hármas metró végső átadására érkező vendégeket a Nagyvárad téri állomáson hétfőn délelőtt. A tenyerek az állomás dekorációjának fontos látványelemei, Navracsics pedig a Fidesz-kormány emberarcú lugasépítő madaraként keringett az MSZP-s Tüttő Kata főpolgármester-helyettes körül, miközben a háttérben a DK-s Varjú László képviselő pózolt egy fotóhoz. Csak David Attenborough hiányzott a jelenetből.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az átadó igazi összpolitikai esemény volt, hiszen az 5,5 évig tartó metrófelújítás még az előző városvezetés és Tarlós főpolgármester idejében kezdődött, majd az ellenzéki Városháza fejezte be Karácsony Gergely vezetésével, miközben a projekt költségeinek háromnegyedét fizető Európai Bizottság mellett a magyar kormány és a Főváros is beszállt a költségekbe.



Az elkészült állomásokat korábban szakaszonként adták át, utolsónak már csak az avató helyszíne és a Lehel téri állomás maradt, így a felújítás ezzel az aktussal ért véget hivatalosan.

Sok tenyér ha csattan

A Nagyvárad téri állomás korábban a legjellegtelenebbek közé tartozott, a felújítással viszont kapott némi karaktert. A színvilága a narancssárgára alapul, sok szürkével és néhol vékony sárga sávokkal, de az összhatás igazából két vizuális elemre alapul:

1.) Az alagutak falát narancssárga alapra felvitt fekete pöttyökből kirajzolódó hatalmas emberi tenyerek díszítik. Mint Karácsony főpolgármester elmagyarázta, ez a környékbeli kórházakra, illetve úgy általában a segítségnyújtásra, szolidaritásra tett utalás.

2.) A másik, igen hatásos látványelemet a megálló hátsó felének mennyezetéről lógó óriási, turbinákat vagy túlméretezett kocsikerék-csillárokat felidéző világítótestek jelentik.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ezek fura módon egyszerre teszik még monumentálisabbá, mégis emberibb léptékűvé a teret, A régi Nagyvárad téri megálló ugyanis eléggé értelmetlen módon galériás szerkezetű volt: az aluljáróból a metró területére lépve nemcsak egyetlen mozgólépcsőn lehetett lejutni a peronokhoz, hanem az aluljárószinten maradva a kétoldalt húzódó galériákon át is be lehetett hatolni az állomás fölé. A galéria az állomás közepétől kezdve abszolúte funkció nélküli volt, mert innentől nem vezetett le róla lépcső, boltok nem voltak rajta, így holt tér keletkezett. A felújítás után megőrizték ugyanezt a szerkezetet. De a dupla belmagasság miatt legalább elfértek a küllőszerűen elhelyezett LED-csíkokkal világító óriás csillárok.



A hely ugyanakkor kiválóan alkalmasnak tűnik metrózás utáni diszkózáshoz, így a felesleges galéria is értelmet nyerne, onnan lehetne piálva bámulni a lent rázókat.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az állomás dizánjával nem akarták megtagadni a budapesti metró vizuális múltját, ezért sok felületen hangsúlyosan jelenik meg az apró szürke négyzetekből összeálló mozaikburkolat. Például az oszlopokon, illetve az alsó peronrész két zárófalán, ahol egészen pöpec, szürke árnyalatos óriás mozaikképek fedik a fedendőket.



Újítás még, hogy a szórványosan elhelyezett élénk narancssárga ülések helyett szigetszerű óriás padokon lehet ülve várni a metrót.

De vissza a megnyitóra!

A Fidesz fajdkakasa továbbra is óriási lelkesedéssel dürrög a peron közepén. A beszélgetésben az elefánt szerepében részt vevő Horváth Csaba zuglói polgármester hiába mosolyog, a jéghideg fideszes úriember pillantása úgy döf át rajta, mintha a mellette álló öltönyt nem egy szocialista politikus, hanem vákuum töltené meg. Vajon miket mondhat a területfejlesztési és uniós tárca nélküli miniszter? Közelebb imbolygok.

„Én nem olvasok újságot” – mondja éppen Navracsics Tibor, amin mindhárman nagyot hahotáznak.

„Tüttőt kivéve mindenki feketében, szürkében vagy sötétkékben van” – állapítom meg szomorúan, amikor a lépcső tetején feltűnik Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, hála istennek intenzív magenta színű kosztümben. Majd azt kell megállapítanom, hogy a politikai karrierje első évtizedeiben a nyilvános szerepléseket láthatólag utáló, félszegen köhécselő Karácsony főpolgármester igencsak kikupálódott ezen a téren. Nem sokkal ezelőttig minden eseményen olyan volt, mint egy tévedésből odakeveredett, saját megdöbbenésére hirtelen két méter tíz centisre nőtt kilencedikes. Mára viszont ő a progresszív zöldpolitika Honthy Hannája, aki úgy cicázik a kamerákkal, mint bármelyik menő díva kollégája. Most is tökéletesen időzített: már mindenki ott volt, de ő még nem futott be, majd egyszer csak feltűnt a lépcső tetején, ahol tökéletesen kiszámított hosszúságú álbeszélgetésbe bonyolódott valakivel, és csak akkor indult lefelé, amikor már minden felajzott kamera rászegeződött.

Bohár Dániel operatőrét különösen féltettem, hogy el ne ájuljon az izgalomtól.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A peronra leérkező főpolgámestert a budapesti ellenzéki politikusok lelkes csoportja fogadta. Ha Gyurcsány látta volna, hogy a DK-s Varjú László milyen olvadó pillantást vet Karácsonyra, menten a sínek közé veti magát.

photo_camera Elégedett ellenzékiek Fotó: Németh Dániel/444

A végtelen hosszúságú beszédek sorát kiváló újítással indította Bolla Tibor BKV-vezérigazgató. Azzal kezdte, hogy egy hangos olvasásból éppen javítani készülő harmadikos hangján olvasott fel egy elsős által írt szöveget. Hogy amikor a teljes közönség eleven kérdőjellé vált, leleplezze, hogy ez valójában mesterséges intelligencia által írt köszöntő volt. Sok mindenre felkészültem, de jóízű ChatGPT-alázásra a legkevésbé, úgyhogy ott a pont Bolla Tibornál. Az összefüggést nem értettem, de ilyen a művészet.



photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ahhoz képest, hogy az ilyen megnyitók milyen unalmasak szoktak lenni, ebben az eseményben volt kakaó. Az Európai Bizottság például azáltal nyújtott baráti kezet a rosszcsont Magyarországnak, sőt egyúttal az Uniót elhagyó Nagy-Britanniának is, hogy Agnés Monfret személyében olyan egységvezetőt küldött beszédet mondani, aki pont úgy beszélt angolul, mint a franciák az angol filmvígjátékokban. A Fawlty Towers-szereplő első vonalba tolása elvette minden esetleges konfliktus élét. Monfret amúgy érdekes dolgokat mondott, amikor arról beszélt, hogy a klímaváltozás és az energiaválság miatt teljesen újra kell gondolnunk a városi tereinket, felszámolva a dugókat, radikális kulturális változást hozva a városi életbe.



photo_camera Agnes Monfret uniós zászlóval Fotó: Németh Dániel/444

De konfliktus amúgy sem tört volna ki, mert mind Navracsics, mind Karácsony az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Navracsics akkora Budapest-kaserolást adott elő, hogy azért két Kövér-rendi szerzetes fogja megostorozni a Karmelita kolostor kínzókamrájában. Karácsony meg azzal kezdte, hogy mennyire bírja az állomás egyedi arculatát, amit váratlan túlzással „gyönyörűnek” nevezett, aztán megköszönte a kormány támogatását, ami nélkül nem jöhetett volna össze a projekt, végül a felújítás kezdete óta született 60 ezer budapestinek ajánlotta az elkészült metrót, mert mint fogalmazott, végső soron nekik készült.



Nem kevésből. Maga az Európai Bizottság sem adott soha senkinek ennyi pénzt egy projektre: az egész 225 milliárd forintba került, amiből 178 milliárdot állt az Unió, 7 milliárdot a Főváros, 40 milliárdot a kormány.

A Nagyvárad téri állomás tervezői:

építész, tervező: Brückner Dóra munkatársak: Kosztolányi Zsolt és Gurdon Balázs

képzőművészeti alkotások tervezője: Brückner JánosÚ

lámpatestek tervezője: Bojti Márton