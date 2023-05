Szijjártó: Nem irányul egyetlen ország ellen sem az, hogy Magyarország kiengedi az embercsempészeket

Nem irányul egyetlen szomszédos ország ellen sem a magyarországi börtönökben fogva tartott külföldi embercsempészek kiutasítása, az pedig nem új, hogy Ausztria megerősítette a határ ellenőrzését, mivel már hónapok, évek óta nehezítik a belépést - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben. A külügyminiszter arra reagált így, hogy az osztrák külügy bekérette Magyarország bécsi nagykövetét, Nagy Andort, amiért a magyar kormány kiengedi az embercsempészet miatt fogva tartott külföldieket, azzal a feltétellel, hogy 72 órán belül elhagyják az országot.

Szijjártó az európai uniós külügyi tanács ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy előző este telefonon beszélt osztrák kollégájával, Alexander Schallenberggel, aki jelezte, hogy számukra "problémát vagy kérdőjeleket" jelent a magyar kormány lépése. "Ez az intézkedés szuverén magyar döntés, az nem irányul egyetlenegy szomszédos országgal szemben, semmifajta szomszédos országbeli specifikumot nem tartalmaz" - mondta a külügyminiszter.