Beindult a chippofonkör

Az év elején derült ki, hogy Japán is korlátozni tervezi a mikrochipek előállításához szükséges technológia külföldi értékesítését. Japán nem sokkal azután közölte, hogy exportkorlátozásokat vezet be, hogy már tudni lehetett, az Egyesült Államok és Hollandia is hasonló lépéseket tesz.

Ugyan az első japán bejelentésben egyáltalán nem hangzott el Kína neve, sejthető volt az is, hogy a tokiói kormány az amerikaiak által indított kezdeményezéshez csatlakozhat, melynek célja megakadályozni, hogy Peking hozzáférjen a legújabb típusú, csúcstechnológiájú mikrochipek gyártásához szükséges eszközökhöz. A japán tervek szerint a jövőben csak engedélyek birtokában, kormányzati jóváhagyás után lehet chipgyártáshoz szükséges eszközöket kivinni az országból. Japán összesen 23-féle eszköz exportálását tervezi korlátozni július elsejétől, amelyek mind fontosak a félvezetőgyártás folyamatában.