Hosszas időhúzás után beköltöztetik a Honvédelmi Minisztériumot a Hadtörténeti Múzeum épületébe

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterről már egy ideje lehetett hallani, hogy elköltöztetné a Hadtörténeti Intézet és Múzeumot (HIM) a budapesti Kapisztrán térről, helyére pedig saját tárcáját költöztetné. 2022 júliusában az Azonnali arról cikkezett, hogy már el is kezdték a múzeumi tárlatok bontását.

A HIM most szerdán végül bejelentette, hogy ezen a helyszínen nem fogad többé látogatókat. A Honvédelmi Minisztérium pedig azt közölte az MTI-vel, hogy a tárca egyes szervezeti egységei a HIM épületébe költöznek.

Még régebben a kormány a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium Várba tervezett költöztetését azzal indokolta, hogy helyre állítanák az 1945 előtti állapotokat, visszaadva, visszaépítve az egykori minisztériumi épületeket.

Viszont a Honvédelmi Minisztériumot nem tervezték újjáépíteni egykori helyén, az ugyanis eltakarná a kilátást a Miniszterelnökségnek helyet adó Karmelita kolostorból.

photo_camera Orbán Viktor, mögötte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fisher Zoltán/MTI/MTVA

Ezen felül a Hadtörténeti Múzeum esetében az sem igaz, hogy az 1945 előtti állapotokat szeretnék helyreállítani, hiszen a helyőrségi kaszárnya helyén 1847-ben, klasszicista stílusban épült Ferdinánd, majd Nádor laktanyát már 1926-ban átadták múzeum céljára. (via MTI)