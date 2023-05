Völner Pál a törvényszéken

Cikkünk szakaszosan frissül: a Fővárosi Törvényszéken bevezetett szabály értelmében a tárgyalást nem szabad folyamatosan, "percről percre" közvetíteni. Ennek megfelelően a beszámolót csak a szünetekben frissíthetjük.



Ma 9 órakor hallgatja meg a Fővárosi Törvényszék Völner Pált, a Schadl György és 21 társa ellen zajló büntetőper II. rendű vádlottját. A 60 éves expolitikus, akire az ügyészség nyolc év börtönt kér, 2010-21 között egy rövid megszakítással végig államtitkári poszton dolgozott, 2015-21 között az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben miniszterhelyettes volt.

A volt kormánytag Völner meghallgatása nem érte el a köztelevízió és a kormánypárti orgánumok ingerküszöbét, a tárgyalásra nem küldtek stábot. Schadl-t bilincsben vezették be a tárgyalóterembe, és a megszokott módon maszkot visel. Völner szabadlábon védekezik, és hozzájárult, hogy a tárgyalóteremben felvétel készüljön róla.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) törvényes működését az igazságügyi miniszter felügyeli. Völnert Varga Judit 2019 júliusában kinevezte miniszteri biztossá, így onnantól hozzá tartozott az MBVK gazdasági felügyelete. Ő hagyta jóvá, hogy kit vesz fel az MBVK, melyik végrehajtói poszt szűnik meg vagy jön létre, főleg pedig hogy kit neveznek ki végrehajtóvá.

photo_camera Völner Pál vallomást tesz a Fővárosi Törvényszéken, 2023. május 23-án. Fotó: Németh Dániel/444

Völnert addigra már rég behálózta Schadl, vagy ahogy a vádiratban a Központi Nyomozó Ügyészség fogalmaz, "korrupciós kapcsolatot alakított ki" vele. A vádirat szerint 2021. júliusáig Völner 25 alkalommal 2,5-5 millió forint közötti készpénzt, összesen 83 millió forintot kapott Schadltől. A pénzt az ügyészség szerint Völner nem az egyes visszaélések díjaként, hanem a rendelkezésre állásért járó fizetés-kiegészítésként, többnyire havi rendszerességgel kapta. Az MBVK élére 2016 novemberében megválasztott Schadlnak nagyon kellett a bő egy évvel korábban igazságügyi államtitkárrá kinevezett Völner. A vádiratban leírt rendszer, melyben a testület elnökeként kénye-kedvére juttathatott végrehajtói poszthoz embereket, cserébe kizsarolva a praxisuk nyereségét vagy annak egy jelentős részét, csak úgy működhetett, ha a minisztérium mindehhez asszisztál. Ennek az ügymenetnek az olajozott működését biztosította a minisztériumban Völner, aki úgy intézte a végrehajtó kinevezéseket, ahogy Schadl kérte, az MBVK feletti felügyeleti jog gyakorlójaként pedig segített az elnök érdekeinek megfelelően alakítani a végrehajtó kar ügyeit. Az ügyészség ezért



vezető beosztású hivatalos személy által, az előnyért a hivatali helyzetével egyéb módon visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével vádolja. Völner Pál mindezt tagadja. A vidéki ügyvédként induló, majd viszonylag komoly politikai karriert csináló Völner és a simlis Schadl kapcsolatának eredete homályos. A nyomozati iratokban olvasható lehallgatott beszélgetések és tanúvallomások alapján az tűnik valószínűbbnek, hogy az ösztönös emberismerő és kellően gátlástalan, rámenős Schadl környékezte meg Völnert, kezdetben talán kisebb szívességeket kérve, majd amikor az államtitkár kötélnek állt, Schadl egyre jobban behálózta.

photo_camera Völner Pál a Fővárosi Törvényszéken, 2023. május 23-án Fotó: Németh Dániel/444

Az anyagban semmi nyoma, hogy Völner a végrehajtói karra vonatkozó kérdésekben megpróbált volna ellenállni a hízelkedő és törleszkedő Schadl nyomulásának. Inkább eltette a könnyű pénzt, anélkül, hogy eszébe jutott volna vagy fel merte volna vetni, hogy kaphatna többet is.



Pedig csak az a 2018-21 között jogtalanul megszerzett összeg, amit az ügyészség a vádirat alapján feltehetőleg rá tud majd bizonyítani Schadl-ra, 925 millió forintra rúg. Ha Völner rámenősebb vagy pénzéhesebb, és utánajár, micsoda fejőgépet működtet Schadl, sok százmillióra is lehúzhatta volna, mert nélküle az egész korrupt rendszer befuccsolt volna. Mindezt az is alátámasztja, hogy volt olyan végrehajtó (a VII. rendű vádlott Sz. B.), akit Schadl azzal a szöveggel húzott le a végrehajtói praxisa osztalékának a felére, hogy a kért összeg felét (az osztalék negyedét) Völner Pálnak kell átadnia. Ha ez igaz lett volna, Völnernek egyedül Sz.B. után több mint 95 millió forint csúszópénz járt volna.

Völner nem nézett Schadl körmére, sőt, a jelek szerint talán tartott tőle, hogy Schadl bukik és őt is magával rántja. Vagy végtelenül tutyimutyi volt. Merthogy két olvasat lehetséges. Előfordulhat, hogy Völner igyekezett kordában tartani az alvilági figurákkal, például a III. rendű vádlott R.R.-rel együtt mozgó, és mindinkább bevaduló Schadlt, aki egyre zűrösebb (például vízüzeművé alakított benzinmotorokról szóló) projektekben és egyre komolyabb állami pályázatokban gondolkodott. Ebben az esetben Völner eljátszotta, hogy segít Schadléknak a bizniszek szervezésében, miközben valójában szándékosan hátráltatta azokat. A másik lehetőség, hogy Völnernek eleve nem voltak annyira jó kapcsolatai és érdekérvényesítő képessége, hogy más tárcáknál bármit ki tudjon járni, és tényleg próbált segíteni Schadlnak még nagyobb bulik összehozásában, csak épp könnyűnek bizonyult. Volt miniszterhelyettesek és államtitkárok ritkán kerülnek a vádlottak padjára, pláne bűnszövetségben elkövetett hivatali visszaélés gyanújával, különösen egy olyan rezsimben, ami lényegében ugyanezt a modellt működteti, csak országos léptékben. Egy szint felett mindenki tudhat ezt-azt fontos emberek üzelmeiről. Valószínűleg volt is rá igény, de Völnert nem lehetett kipiszkálni a Schadl-balhéból. Schadl és ő ugyanis is egy másik ügy révén, véletlenül kerültek a nyomozók látókörébe, akik nem végrehajtók, hanem adócsalók után kutakodtak. Épp ezért, amikor a nyomozás R.R.-re, majd Schadl Györgyre is kiterjedt és elkezdtek gyűlni a hangfelvételek, már nem volt megállás. Mire a nyomozás elérte a politika ingerküszöbét, a részletekről és Völner szerepéről már túl sokan tudhattak ahhoz, hogy az ügyet el lehessen sikálni.

photo_camera Schadl György a Fővárosi Törvényszéken, 2023. május 23-án. Fotó: Németh Dániel/444

A vádirat a lehallgatások, az okirati (például a számlakivonatok és az átadott kenőpénzek pontos, módszeres nyilvántartása) és tárgyi (lefoglalt készpénz és értéktárgyak) bizonyítékok, továbbá a vádlottak egy nagy csoportjának beismerő vallomása alapján megingathatatlannak tűnik. A fő kérdés a magát ártatlannak mondó Völner Pál esetében az, hogy kötött-e valamilyen politikai alkut. Ennek a vádiratban nincs nyoma (inkább csak az látszik, hogy Völner fölé, például Rogán Antal kabinetfőnöke, a Schadllal lukratív üzleti kapcsolatban álló Nagy Ádám irányában a nyomozók teljesen passzívak maradtak).



Februárban, az előkészítő ülésen sem tűnt úgy, hogy Völner lakatot tesz a szájára: ügyvédje mások mellett kérte Varga Judit igazságügyi miniszter, valamint Süli János és Trócsányi László volt miniszterek tanúkénti meghallgatását is, ami akár zsarolási, nyomásgyakorlási kísérletként is felfogható.

És nyilvánosságra került a feleségével folytatott egyik telefonbeszélgetése is: ekkor már javában zajlott ellenük a nyomozás, a vagyontárgyaik sorra kerültek zár alá. Völner, miközben sejthette, hogy lehallgatják őket, felvetette a feleségének, hogy talán beszélni fog a sajtónak, hátha meginog pár ember széke, és akkor végre leszállnak róluk.