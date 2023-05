Jordan Peterson: Nagyra tartom Novák Katalint

Interjút adott a Mandinernek Jordan B. Peterson kanadai pszichológusból lett influenszer, aki nemrég újra Budapesten tartott előadást.

Az interjúban Peterson beszélt a liberális nyugati világ csődjéről, lelki folyamatokról, a posztmodernről, marxistákról és egyebekről, de kitért a magyar és az európai politikára is.

photo_camera Jordan Peterson elsírja magát egy interjún 2022 augusztusában. Fotó: Lex Fridman/Youtube

Magyarországról azt mondta: „Elmondhatom, hogy szinte lehetetlen Magyarországról valós, megbízható információhoz jutni a hagyományos médiából. Valójában minden, ami ránk zúdul onnan, szemenszedett hazugság. Hogy mit tapasztaltam Budapesten? Novák Katalint elég jól ismerem, Orbán Viktorral és csapatával egyszer találkoztam. Nagyra tartom Katalint, főként a magyar családpolitika miatt. Nézetem szerint a migrációval és annak kezelésével kapcsolatban különböző álláspontok léteznek nyugaton, de semmi nem indokolja, hogy az önök kormányát folyamatosan pellengérre állítsák az unióban.”

Arra a kérdésre, hogy „miért van ilyen rossz híre Magyar­országnak a nyugati médiában”, Peterson azt mondta: „Mert így praktikus nekik. Mindig jól jön, ha valamivel folyamatosan riogatni lehet az embereket, ha démonizálni lehet valakit. Európának is kell egy olyan mumus, mint Donald Trump, és erre a szerepre Orbán Viktort jelölték ki. Olaszország miniszter­elnökét is kipécézték maguknak, de Giorgia Meloni annyira népszerű Európa-szerte, hogy ez nem vált be. Orbán viszont jól hozza a főgonoszt, a féleszű balosoknak még jól is jön, hiszen az ő kezükben van a legtöbb sajtótermék.”

A magyar családpolitikáról azt mondta, hogy „ha valóban alaposan ismernék világszerte, a legtöbb ember egyetértene vele.”

photo_camera Jordan Peterson előadást tart a Brain Bar Jövőfesztiválon a budapesti Szent István-bazilika előtt 2019. május 30-án. Mellette Kohán Mátyás házigazda. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Jordan Peterson 2016-ban lett világhírű, miután azt mondta, nem tartja be az új kanadai törvényt, ami kötelezővé tenné a választott személyes névmások használatát. Azóta 12 szabály az élethez címmel sikerkönyvet írt (amihez újabb 12 szabállyal folytatást is írt). Vlogol, vitázik, és tömött termekben tart életvezetési előadásokat, többek között a drogfüggőkről is sokat értekezett. Budapesten Orbánnal is találkozott, aki szerinte megpróbálja visszaadni a magyar kultúra metafizikai megalapozottságát. Később hosszan kezelték súlyos gyógyszerfüggőséggel, 2020 második felében lett jobban. Korábbi előadásain és interjúin is többször előfordult, hogy elsírta magát.