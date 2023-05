Kis híján szerelmet vallott a főnöke, amikor megmutatta neki, mire képes a ChatGPT

Az új típusú mesterséges intelligencia pár hónap alatt bekúszott a magyar dolgozók mindennapjaiba.

Cikkünkben hírszerkesztő, marketinges, grafikus és beszerzéskezelő meséli el, hogyan használja a ChatGPT-t és társait.

Van, aki félti a munkáját.

És van, aki már most azzal szembesül: olykor az AI beszélget saját magával, az emberek pedig emaileket küldözgetnek.

Bandinak kis híján szerelmet vallott a főnöke, amikor megmutatta neki, milyen remek összefoglalókat képes gyártani a ChatGPT a szoftverfejlesztő kolléga terjengős leveleiből.

„Nem tudom, hogy ez mennyire általános jelenség, de a mi fejlesztőnk több ezer karakterben képes megválaszolni eldöntendő kérdéseket” - írta Bandi, aki hírszerkesztőként dolgozik egy európai hírügynökségnél. Az új típusú mesterséges intelligencia nemcsak a fejlesztő litániáit teszi fogyaszthatóvá. Ennél mélyebben beszivárgott Bandi hétköznapjaiba, mindössze néhány hét leforgása alatt.

„Kis hírügynökség vagyunk, 55 kereskedelmi tévé között intézzük a hírcserét” - magyarázta Bandi, akinek a munkája jelentős részben abból áll, hogy normális, néhány bekezdéses szöveget alkosson a beérkező hírvideókhoz. Ezek alapesetben nehezen átlátható scripttel kerülnek a keze alá, ami minden lényeges információt tartalmaz (milyen hosszú a videó, hol készült, kik a megszólalók, mi hangzik el az egymást követő snitteken), de messze nem hírszerű formában.

Az elmúlt időszak nagy tanulsága, hogy ha Bandi megmutatja a scriptet a ChatGPT-nek, másodperceken belül tökéletes hírszöveget farag belőle. „Brutál hatékonyan csinál rettenetes spanyol-angol fordításokból, töredékes narráció-átiratokból teljesen használható, információtartalmában az eredetinek megfelelő angol nyelvű híranyagot. Remek címeket is ad” – írta Bandi, majd kissé borúsabbra váltott:

„Abban majdnem biztos vagyok, hogy 2 év múlva még én fogom ezt felügyelni. De arra nem fogadnék nagy tétekben, hogy 5 év múlva is szükség lesz rám itt.” „Huh, kicsit ijesztő” – írta, amikor visszakérdeztem, mégis milyen érzéseket ébreszt ez benne. „Szabadúszóként kezdtem itt, és pont azért vettek át belsősnek 9 éve, mert remekül tudtam használható szövegeket gyártani. A ChatGPT ezt most klasszisokkal jobban tudja nálam.”

Bandi szerint még mindig kell emberi szerkesztői érzék ahhoz, hogy meglássa a hírértéket, vagy szemet szúrjon neki, ha valami nem stimmel. „De idővel ezt is kiváltja majd az AI. 5 éven belül simán. Gyakori érv, hogy mindig is tartottak az emberek az új technológiáktól, hogy elveszi a munkájukat. Miközben valójában sokkal több új munkahelyet teremtett. De szerintem az, hogy eddig nem dőltek be tömegével munkahelyek, nem jelenti azt, hogy a jövőben sem fognak. Én próbálok optimista maradni, bízom benne, hogy tudok olyat tanulni, amire igény lesz a cégen belül, vagy a munkaerőpiacon.”

6-10 perc alatt ír háromezer szót

Miközben a világ azt találgatja, vajon a mesterséges intelligencia tényleg elhozza-e civilizáció pusztulását – az AI-szakértők fele legalább 10 százalék esélyt ad erre – , a ChatGPT-hez hasonló programok máris elkezdték átformálni az irodában, számítógépnél dolgozók munkáját. És ehhez nem kell a Szilícium-völgybe menni. (Cikkünk az új típusú mesterséges intelligencia következményeiről: „Ez még nem a világvége, de az eddig ismert világunknak vége.”)

Tamás, egy kisebb marketingcég vezetője tavaly kezdett kísérletezni nyelvi modellekre építő rendszerekkel, amiket ma már rutinszerűen használnak a beosztottai. Tevékenységük többnyire szövegírásból áll: blogposztokat, közösségimédia-posztokat, hírleveleket írnak az ügyfeleik számára. A téma a termékhez igazodik, ha kisállat-kereskedés bízza meg őket, akkor kisállatokról írnak.

Tamás szerint eddig 8-9 órába telt összehozni egy hosszabb szöveget, azzal együtt, hogy utána is kellett nézni a témának. Ehhez képest az AI 6-10 perc alatt ír meg egy háromezer szóból álló cikket, amit utána egy-másfél óra alatt készre formáznak. (Tamás nem árulta el, milyen programot használnak a ChatGPT alternatívájaként, mert úgy érzi, azzal a konkurenciát segítené.)

Az emberi munkát egyelőre nem lehet kivenni a képletből, mivel az AI időnként „hallucinál”: nemlétező adatokat talál ki, kamuforrásokat ad meg, amiket csak utólagos ellenőrzéssel lehet kiszűrni.

Tamás most négy szövegírót alkalmaz, és úgy számol, hogy AI nélkül tizenhatra lenne szüksége. Nem rúgott ki senkit, egyszerűen több megbízást vállalt, de ez a példa is mutatja, miért olyan hihető forgatókönyv sokak számára, hogy a mesterséges intelligencia tömeges munkanélküliséget fog okozni, különösen a kreatív és IT-s szakmákban.

„Súlyos társadalmi újragondolásra lenne szükség”

Felmérések szerint az elmúlt hónapokban a nagyvállalatok „kétharmada már tudatosan építette be bizonyos stratégiai funkciókba ezeket a társalgóalapú szolgáltatásokat, és ezeknek is körülbelül a kétharmadánál munkaerőt építettek le” - mondta Tilesch György AI-szakértő Friderikusz Sándor műsorában.

Szerinte nem törvényszerű, hogy az új technológia az emberi munka lecserélésével járjon, ideális esetben az unalmas, repetitív feladatokat venné át tőlünk.

„Ha maradunk a vadkapitalizmus vastörvényei között, márpedig miért ne maradnánk (...), akkor viszont marad a lecserélés” – mondta. Tilesch szerint „nagyon súlyos társadalmi újragondolásra és átképzőprogramokra” lenne szükség.

Az IBM vezérigazgatója azt mondta, a következő öt évben 7800 dolgozójukat válthatja ki a mesterséges intelligencia. Ez a back office, vagyis ügyfelekkel nem érintkező munkakörök 30 százalékát jelenti, és benne van a pakliban, hogy a kieső embereket nem is pótolják máshol.

Sam Altman, a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI vezérigazgatója márciusban elismerte, sok munkahely szűnhet meg a program miatt. Májusban az amerikai szenátus előtt arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia új munkahelyeket is teremthet, de arra biztatta a kormányt, hogy gondolkodjon, mit fog kezdeni ezzel a helyzettel.

Lőrincz András, az ELTE Informatikai Kar Mesterséges Intelligencia Tanszékének tudományos munkatársa nemrég azt fejtegette egy rendezvényen, hogy bár a korábbi technológiai ugrások mindig új típusú munkahelyeket hoztak létre a régiek helyett, most már félő, nincs hova fejlődni: a gép okosabbá kezd válni az embernél.

„Mindig az volt a mondás, hogy a gép nem tud kreatív lenni. Most kiderült, hogy nem is kell”

Tamás szerint azoknak a szövegíróknak kell félniük, akik már most sem ütik meg az elvárt szintet, nem néznek utána elég alaposan a témának, amivel éppen foglalkoznak. Őket eddig is kiszórta az állásinterjún, és szerinte ezután még kevésbé fognak munkát találni.

„A meglevő csapatom elég nyitott. Többnyire a negyvenes éveikben járnak, sok mindent megéltek már, tudják, hogy folyton változik a technológia.” Tamás teljesítménybért fizet az alkalmazottainak, és bár a mesterséges intelligenciával végzett munkáért kevesebb jár, szerinte a hónap végén mindenki ugyanott tart, ahol eddig.

Közben azt mondja, igyekszik segíteni a dolgozóknak, hogy új témákban mélyedjenek el, például keresőoptimalizálásban (SEO) vagy adatelemzésben.

Tamás nagy potenciált lát a mesterséges intelligenciában, szerinte nem kell félni tőle, de figyelembe veszi, ha valamelyik ügyfél ódzkodik tőle. Aki ragaszkodik hozzá, annak továbbra is csak emberek írnak szöveget.

Képgeneráló AI-t is használnak, így készítették el a cég kisebb mellékágának logóját és teljes arculatát. Mindössze 80 euróba, alig 30 ezer forintba került, miközben egy grafikus a sokszorosáért vállalta volna ugyanezt. „Mindig az volt a mondás, hogy a gép nem tud kreatív lenni. Most kiderült, hogy nem is kell.”

„A favágás részét megcsinálja”

„Egyik héten még csak olvastunk róla, aztán már mindenki ezzel fejleszt, fordít, gyárt.” Így foglalta össze a tapasztalatait Róbert, aki napi egy-két órát tölt a ChatGPT-vel.

„Egy IT-s oktatásokat szervező cég alvállalkozójaként írom a képzésekhez kapcsolódó Facebook-hirdetéseket és hírleveleket. Megkapom az alapinfókat, a tematikát és a módszertant, majd ez alapján megmondom a ChatGPT-nek, hogy írjon belőle Facebook-posztot az oktatóra fókuszálva, és legyenek benne emojik. Amit kiköp, abból lesz a poszt.”

Van, amikor több körből áll össze a végleges poszt, de Róbertnek végső soron már csak csinosítania kell a szöveget. „A favágás részét megcsinálja, én csak az ízlésemet meg a megrendelői elvárást teszem hozzá.” A kész szöveget aztán angolra fordítja – szintén a ChatGPT és egy fordítóprogram, a DeepL segítségével.

„Hat órát dolgozom nyolc helyett. És a legviccesebb, hogy amikor beszélgettünk a melóról, nyíltan megmondtam, hogy így akarom csinálni, és a szemöldökük sem szaladt fel.” Róbert más irányból is barátkozik a mesterséges intelligenciával. Grafikusként olykor besegít színházi kellékes barátjának, aki legutóbb arra kérte, rajzolja meg egy nemlétező könyv borítóját, hogy jogdíjviták nélkül használhassák az új előadásban. Természetesen ezt is az AI segítségével készítette, és 3-4 helyett csak 1-2 órát kellett rászánnia.

Ennek a cikknek a borítóképe szintén a Midjourney-ben készült. „Így is simán bele tudok ölni pár órát, mire elégedett leszek a képpel. Sokat kell próbálkozni” - mondta Kiss Bence, a 444 grafikusa, aki már tavaly augusztusban megpróbálta kiszervezni a munkáját a mesterséges intelligenciának, visszafogott sikerrel. Szűk egy év telt el, és döbbenetes a fejlődés, de „néha még mindig elég hülyén viselkedik. Ha leírom neki, hogy fired, mint kirúgni valakit, tüzet rak a képre”. Sok lépcsőfok vezetett a cikk tetején látható végeredményig, íme néhány példa:

photo_camera Néhány közbeeső fázis, amiből aztán megszületett a végeredmény Illusztráció: Kiss Bence / Midjourney

Amikor a ChatGPT beszélget saját magával

„Figyeld meg, tök fontos skill lesz rövid távon a promptírás” - jósolta egy másik beszélgetőpartnerem. „Vagyis az, hogy milyen főkérdést kell írni a programnak, és milyen további kérdésekkel lehet kicsalogatni belőle, amit akarsz. Ha ráérzel, mint egy hangszernél, az nagy varázslat lesz.”

Gergelytől hallottam az eddigi legképtelenebb AI-történetet.

„Nagy külföldi cégeknek kezelek beszerzési pályázatokat. Vagy tendert írok ki a nevükben, vagy egy kiírt tendert pályázok meg egy cég nevében.” Ebben az esetben az utóbbiról volt szó, konkrétan informatikai szolgáltatások beszerzéséről.

Gergelynek az volt a dolga, hogy minél jobb válaszokat adjon a beszerzési tervben szereplő kérdésekre, hogy az általa képviselt cég nyerje el a megbízást. De valahogy furcsák voltak a kérdések. „Látszólag koherens, nyelvtanilag helyes kérdések voltak, amik nem kapcsolódtak a tényleges célhoz. Mintha bemennél egy hamburgerezőbe, és nem azt kérdeznéd, hogy van-e menü, hanem hogy mikor alapították Hamburg városát.”

Mivel ez nem Gergely szakterülete, és az illetékes kolléga sem akart vele foglalkozni, jobb híján fogta a kérdéseket, berakta a ChatGPT-be, és megíratta vele a válaszokat. „Csodával határos módon kiválasztottak minket, haladt szépen a dolog, megegyeztünk az árban” - mondta Gergely, aki a fent idézett Bandival ellentétben a fejlettebb, előfizetős változatot használja.

Aztán összeismerkedett a beszerzővel, és jelezte neki, hogy egyszerűbben is megoldhatták volna a kiírást. Erre kiderült, hogy Gergelyhez hasonlóan ő sem konyított igazán a témához, úgyhogy ChatGPT-vel íratta meg a kérdéseket, amikre aztán Gergely is a ChatGPT-vel válaszolt.