Már a rabok fogvatartása sem megy uniós pénz nélkül

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bankó Gábor felvételén Zámbó Krisztián és Zámbó Árpy Zámbó Jimmy viaszszobrával. Mészáros Juli írt szórakoztató beszámolót a Madame Tussauds Budapest kiállításmegnyitójáról.

Hozzájutottunk egy rövid vágathoz az MTVA egyik stúdiójából, amin a május 2-án este 19.30-kor adásba került Híradó részlete látható: benne a még vágatlan és nyers képanyaggal, utána az adásba került képsorokkal. Irányított kérdések, kivágott ellenvélemény, közszolgálat üzemi hőfokon.

Völner a bíróságon

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Az egykori miniszterhelyettes, a Schadl-ügy II. rendű, 8 év börtönnel fenyegetett vádlottja szerint nem követett el semmit, amit egyebek mellett az is bizonyít, hogy fiatal korában templomot épített. Miklósi Gábor tudósított a tárgyalásról, de ennél többet is tesz, amikor a cikk második felében az egész szövevényes ügyet is megpróbálja értelmezni.

Embercsempész állam

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A határt megvédeni képtelenség, a komoly bűnözők lefülelése esélytelen, a kis halakat pedig egyszerűen szabadon engedik - von mérleget véleménycikkében Bede Márton a magyar állam összeomlóban lévő migrációs politikájáról.

606 embercsempészt engedtek szabadon eddig a magyar hatóságok. Rétvári szerint azért, mert Brüsszel nem ad pénzt.



Magyar hétköznapok

photo_camera Csertői Aurélt fogja közre a két tulajdonos Forrás: Gyirmót FC honlapja

MOL

photo_camera Fotó: US Embassy Budapest / Facebook

David Pressman amerikai nagykövet energiaügyekről tárgyalt Hernádi Zsolttal, és megnézte a kilátást a MOL-toronyból.

Iszlamisták támadták meg a Mol üzemét Pakisztánban, négy rendőr és két biztonsági őr meghalt.

Novákok nagy napja

photo_camera Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Megszavazták Novák Katalin vétóját, kivették a panasztörvényből a magyar életmódra vonatkozó részt. És nem függesztették fel Novák Előd mentelmi jogát.

Ennél fontosabb fejlemény a választási törvény átírása, ami mögött az ellenzéki pártok és a civil szervezetek szekálása, a mozgástér szűkítése és spórolás is állhat.

Orosz-ukrán, német-magyar

photo_camera Olaf Scholz egy önjáró légvédelmi gépágyún Fotó: AXEL HEIMKEN/AFP

„Csalódott és ingerült vagyok magyar barátaink viselkedése miatt” - mondta a német védelmi miniszter, aki kiakadt az újabb Ukrajna-ügyi vétó miatt. A német kancellár szerint a háború azzal ér véget, hogy Oroszország veszít, Ukrajna pedig teljes jogú EU-tag lesz. A magyar miniszterelnök szerint az ukránok nem nyerhetnek a harcmezőn.

Az oroszok azt állítják, hogy megöltek 70 behatoló „legionistát” a belgorodi régióban, és visszaverték az Ukrajna felől érkezett fegyvereseket a hétfőn kezdődött harcokban. Újabb rejtélyes haláleset az orosz politikai elitben: meghalt a felsőoktatásért felelős miniszterhelyettes.



Csip-csip

photo_camera Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az év elején derült ki, hogy Japán is korlátozni tervezi a mikrochipek előállításához szükséges technológia külföldi értékesítését. Japán nem sokkal azután közölte, hogy exportkorlátozásokat vezet be, hogy már tudni lehetett, az Egyesült Államok és Hollandia is hasonló lépéseket tesz. Japán váratlanul nagy ütést vihet be Kínának, miközben Peking először lépett fel komolyan amerikai chipgyártóval szemben.



„Ott ülök a kispadon, és az anyámat szidják”

photo_camera Vinicius rámutat a valenciai stadionban őt majmozókra Fotó: JOSE JORDAN/AFP

Miután a hét végén a valenciai lelátóról kórusban majmozták Viníciust, a teljes spanyol futballközeg felszólalt a gyökérség ellen. Xavi és Ancelotti egymást dicsérik, és még diplomáciai botrány is kerekedett. Úgy tűnik, mst lett elegük a spanyoloknak a lelátói rasszizmusból