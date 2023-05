Meghalt Tina Turner

Tina Turner, a rock'n'roll úttörő sztárja, aki az 1980-as években lett popvilágsztár, 83 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Az elmúlt években az állapota rosszra fordult, 2016-ban bélrákot diagnosztizáltak nála, 2017-ben pedig veseátültetésen esett át.

photo_camera Tina Turner a sikerei csúcsán. Fotó: HBO

Anna Mae Bullock néven született 1939. november 26-án, és a Tennessee állambeli Nutbush-ban nőtt fel, ahol gyerekkorában gyapotot szedett a családjával. A kisváros templomi kórusában énekelt, és tinédzserként bejutott Ike Turner St. Louis-i bandájába. Miután az adottságai nyilvánvalóvá váltak, Ike a Tina Turner nevet adta neki, egyfajta védjeggyel látta el, ha elhagyná őt, és a férfi le akarná váltani.

Az énekesnő első férje, Ike Turner oldalán vált az Ike & Tina Turner tagjává. Az 1970-es években sikeres slágereket gyártottak (River Deep, Mountain High vagy Proud Mary), de a férfi sorozatos erőszakoskodása 1978-ban válásához vezetett. Tina Turner újjáépítette a karrierét előbb az 1983-as Let's Stay Together dallal, majd 1984-ben a Private Dancer című albummal.

Filmekben is szerepelt, kezdve az 1975-ös Tommyval, amiben LSD-függőt játszott, majd Mel Gibson partnereként volt látható a Mad Max 3. – Az igazság csarnokán innen és túl című filmben, aminek a We Don't Need Another Hero betétdala slágerré vált. 1993-ban Tina Turner felbukkant Az utolsó akcióhősben is.

Magyarországon is nagy sztár volt, többször fellépett Budapesten, itthon is kiadták Én, Tina című önéletrajzát.

Az utolsó igazán nagy slágere a GoldenEye című James Bond-film főcímdala volt. A 2000-es évektől kezdve nagyjából visszavonult, régóta Svájcban élt a férjével, Erwin Bach-hal, még az amerikai állampolgárságáról is lemondott. Új lemezeket már nem adott ki, és csak a karrierjének 50. évfordulóját ünneplő, kisebb turnéra tért vissza 2008-2009-ben. Amikor visszalátogatott 2019-ben a róla szóló Broadway-musical premierjére New Yorkba, el is mondta, hogy ezzel az úttal elbúcsúzott az amerikai rajongóitól.

photo_camera Tina Turner 2019 őszén a róla szóló Broadway-musical premierjén New Yorkban, barátnőjével, Oprah Winfrey-vel és férjével, Erwin Bachhal. Fotó: John Lamparski/Getty Images/AFP

2021-ben HBO-dokumentumfilm készült az életéről, ami nem csak azt mutatta be, hogy mitől volt olyan nagy hatása az énekesnőnek a modern zene történetében, hanem azt is, hogy egy szomorú epizód mennyire rányomhatja a bélyegét egy több évtizedes sikeres, önálló karrierre.

Tavaly ősszel Barbie babát csináltak Tina Turnerből, a What's Love Got To Do With It című szám negyvenedik évfordulójára. (Guardian)