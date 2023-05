Kínai hackerek támadhatták meg az Egyesült Államok kritikus infrastruktúráját

A kínai állam által támogatott hekkerek kémkedhetnek az Egyesült Államok kiemelten fontos infrastrukturális létesítményei után, derül ki nyugati hírszerző ügynökségek és a Microsoft csütörtöki jelentéseiből. A szoftvercég elemzői szerint a 2021 óta működő Volt Typhoon hekkercsoport folyamatos kibertámadás alatt tarthatja többek között a távközlés és a közlekedés szervereit is.

A csoport arra specializálódott, hogy megzavarja az infrastruktúra működését, zavart okozzon az Egyesült Államok és az ázsiai országok közötti kommunikációban. A Microsoft szerint a megfigyelés érintheti az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó Guam szigetet is, ahol több stratégiai fontosságú katonai bázis található.

A hekkerek és az érintett szervek felderítésében a kanadai, új-zélandi, ausztrál és brit hírszerzés és a Szövetségi Nyomozó Iroda is részt vesz. Az Egyesült Államok nyugati hírszerző partnereit is figyelmeztette, hogy ők is potenciális célpontok lehetnek. A Volt Typhoon beépített hálózati eszközöket használ a rendszerek védelmének kijátszására, az infrastruktúra általános eszközei közé épülnek be, ezért nagyon nehéz észlelni a hasonló kibertámadásokat.

Májusban a texasi Dallas infrastruktúráját hekkelték meg, a feltörés mögött akkor egy orosz hírszerzéssel is kapcsolatban álló bűnszervezetet sejtettek. A közigazgatási szervek rendszerei, a rendőrség és a tűzoltóság diszpécserszolgálata is akadozott. A vádakra reagálva Mao Ning kínai külügyi szóvivő csütörtökön azt mondta, az csupán egy dezinformációs kampány a Five Eyes - az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzésének együttműködése - részéről, amit geopolitikai okokból indítottak az ország ellen.

(via MTI/Reuters)