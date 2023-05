Továbbra is rejtély az ausztrál csaló, Melissa Caddick halála

A szélhámosnő Melissa Caddick 2020 novemberében tűnt el fényűző ausztráliai otthonából, és hónapokkal később csak a részben lebomlott lábát találták meg a parton. Az eset őrületet váltott ki Ausztráliában, megdöbbentette a befektetőket, zavarba ejtette a rendőrséget és megragadta az egész ország fantáziáját.

A csaló története sikeres podcastot, televíziós drámát és számtalan furcsa elméletet ihletett - többek között azt, hogy a nőt egy cápa nyelte el, vagy hogy levágta a saját lábát, hogy elterelje a rendőrség figyelmét.

A hosszan tartó vizsgálat során szó esett a hibás rendőrségi nyomozásról, a férjének ellentmondó beszámolóiról és a sorsát övező széles körű találgatásokról. A halottkém csütörtöki jelentése szerint azonban továbbra is rejtély marad, hogy pontosan mi történt vele.

"Arra a következtetésre jutottam, hogy Melissa Caddick elhunyt. Azonban... úgy vélem, a bizonyítékok nem teszik lehetővé a pozitív megállapítást arra vonatkozóan, hogy hogyan halt meg, vagy hogy ez mikor és hol történt" – írta Elizabeth Ryan helyettes állami halottkém.

A legtöbbek számára Melissa Caddick története azzal a hírrel kezdődött, hogy a látszólag sikeres pénzügyi tanácsadó eltűnt. De az élete valójában már hónapokkal korábban elkezdett bonyolódni, amikor az ausztrál pénzügyőrök tudomására jutott, hogy egy barátja pénzügyi tanácsadói engedélyét használta.

A hatóságok gyanúja szerint a 49 éves nő több mint 60 ügyféltől - köztük számos családtagjától és barátjától - ellopott 19,5 millió dollárt hogy finanszírozni tudja pazarló életmódját. Voltak tengerentúli útjai magánrepülőgépen, csúcskategóriás autói, dizájner ruhái és drága ékszerei. A rendőrök végül 2020. november 11-én kapták el.

photo_camera A fotó csak illusztráció az óceán partjáról. Fotó: PATRICK HAMILTON/AFP

Melissa Caddicket utoljára a rendőrök látták a házában tartott rajtaütéskor. A férje, Anthony Koletti azt hitte, futni ment, az autóját és minden személyes holmiját hátrahagyta. Furcsaság, hogy a férje több mint 30 órán keresztül nem jelentette az eltűnését.

A rendőrség kezdetben két elméletet vizsgált - hogy Caddick még életben van, és elrejtőzött, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást, vagy öngyilkos lett. Koletti azonban a nyomozás alatt kiszámíthatatlanul viselkedett, ami miatt a rendőrség arra gyanakodott, hogy köze lehet a gyilkossághoz. Például leírást adott arról, hogy mit viselt a felesége az eltűnése reggelén, annak ellenére, hogy azt is mondta, hogy valójában nem látta őt, mondta a rendőrség. Koletti még egy zenei konceptalbumot is csinált, a számoknak olyan címeket adott, mint például: „Melissa eltűnt”, vagy „A törvény felett”.

Az ügy 2021 februárjában szörnyű fordulatot vett, amikor Sydney-től 500 kilométerre délre a tengerparton egy rothadó lábat találtak, amin futócipő volt. A szakértők a DNS alapján a testrészt Caddickkel azonosították, de a boncolás nem tudta megállapítani, hogy erőszak vagy bomlás választotta-e le a testről. A vizsgálat során több elméletet hallgattak meg annak magyarázatára, hogyan végezte a láb Bournda Beachen, többek között azt, hogy egy cápa megette, majd később felöklendezte a testrészeket.

A vizsgálat során a rendőrséget is bírálták, egyesek szerint a Caddick-üggyel megbízott tisztviselők túlságosan ragaszkodtak ahhoz a véleményükhöz, hogy a nő magától szívódott fel. A házkutatást csak 19 nappal Caddick eltűnése után végezték el, a halottkémet segítő ügyvéd pedig megkérdőjelezte, hogy miért nem vonták be azonnal a gyilkossági osztályt, már csak azért is, hogy kizárják a gyilkossági kísérletet.

A vizsgálat során azt is elmondták, hogy Caddicknek volt egy életbiztosítása, ami öngyilkossági fedezetet is tartalmazott, és az évek során többször is utalt arra, hogy véget vet az életének. A rendőrség kezdetben csak korlátozott erőforrásokat fordított erre a nyomozásra. Ryan csütörtökön azt mondta, hogy Caddick leleplezése „nárcisztikus sérülést” okozhatott, mivel a gazdagság és a siker illúziója szertefoszlott. „Könnyen lehet, hogy arra a következtetésre jutott, hogy az életének véget vetni az egyetlen lehetőség”. (BBC)