Ami Hitlernek Csehszlovákia, Putyinnak a Krím, az a Kanizsai utcai autóknak a fehér sáv

Mélyen megosztó téma a Kanizsai utcai parkolás, ahol - leegyszerűsítve - az idelisták csapnak össze a pragmatistákkal. Az idealisták, akik szeretnék, ha minél több zöld és minél kevesebb autó lenne Budapesten. És a pragmatisták, akik már akkor boldogok, ha egy szabálytalanul parkoló autó miatt nem kell átmenni az utca túloldalára.

A világ mindenhol az autók kiszorítása felé megy, idehaza is a háború kellős közepén vagyunk. Nem vitás, hogy egyszer majd mosolygunk azon, hogy a járdán valaha is autók parkoltak. A februári berlini tartományi választáson a zöldek jelöltje radikálisan visszaszorította volna az autós közlekedést, válaszul a programjának autós kárvallottjai elfordultak tőle, a választást elvesztette. Az autók visszaszorítása nem megy egyik napról a másikra. Az autók volánjai mögött választópolgárok ülnek, nem véletlen a közhangulatot folyamatosan mérő Fidesz közmédiájának 1960-as éveket idéző autóspártisága. Jelentés a frontvonal egyik mellékhadszínteréről.

Szerdán írtunk arról, hogy Kreitler-Sas Máté, XI. kerületi LMP-s önkormányzati képviselő a Facebookon számolt be arról, hogy egy járdára felfestett vonallal legalizálta a Kanizsai utcában a járda egy részén való parkolást. A járda a gyalogosoké Facebook-oldala néhány nappal később visszavágott: szerintük abszurd, hogy egy zöld politikus azzal büszkélkedik, hogy elvesz egy részt a járdából. Megkerestük Kreitler-Sas Mátét, aki szerint a helyzet még most sem ideális, de az autók most legalább tiszteletben tartják a felfestést és kényelmesen lehet közlekedni babakocsival vagy kerekesszékkel is.

Közben Vitézy Dávid, közlekedésért felelős korábbi államtitkár is foglalkozott az üggyel a Facebook-oldalán. Azt nehezményezte, hogy Újbuda akadályozza a Déli Körvasút megvalósulását, amivel több tízezer autós válthatna vonatra. Eközben a „vasútellenes mozgalom főszervezője”, azaz Kreitler-Sas a zöldterületet és a járdát adja oda a parkoló autóknak.

Az autónak nem a járdán van a helye

A cikk megjelenése után írt Kajos Barnabás (A járda a gyalogosoké), hogy az LMP-s politikust cikiző posztnál részletesebben is elmondja érveit, miért abszurd legálissá tenni a parkolást a járdán. Egy helyi lakos kereste meg őket a problémával. Tapasztalata szerint az autók egy része - hiába a felfestés - a vonalon túl parkol, erről fotót is küldött. (Állítólag sokan úgy értelmezik a felfestést, hogy a kocsi kereke érhet a fehér vonalig, valójában csak az autó eleje. Ez a tévhit azért meglepő, főleg, ha a büntetni hivatott közterület-felügyelők is ezen az állásponton vannak. A VIII. kerületben például olyan parkolásjelzőket szereltek a járdára, ami az autó kerekét a felfestésig engedi.)

A gyalogosoknak nincs meg a másfél méteres távolság, különösen, hogy a villanyoszlopok is a járdán vannak. Az útügyi előírás szerint ráadásul „a gyalogos- és a járműforgalom rendszerét - egyéb jogszabályi rendelkezések figyelembevételével - a jelen előírásban meghatározottak alapján úgy kell kialakítani, hogy az álló vagy mozgó gépjárművek a gyalogosközlekedési létesítményeket ne vehessék igénybe”. Magyarán: az autók ne parkoljanak a járdán.

Kajos szerint a megoldás az lett volna, hogy „ha a járda szélességének csökkentése nélkül teszik meg azt, amire a Képviselő úr jelenleg is hivatkozik megoldásként: kiemelt ellenőrzésekkel, esetleg fizikai akadályokkal kellett volna kikényszeríteni, hogy az autósok ne lógjanak rá a járdára. Ezt természetesen meg lehetett volna lépni anélkül is, hogy tovább szűkítik a gyalogosfelületet a helyszínen.”

Hitler, Putyin, Kanizsai utcai autók

Spohn Márton, az a bizonyos helyi lakos, akinek a posztját felkapta a Járda a gyalogosoké, szintén jelentkezett. A felfestett vonal szerinte nem javított a helyzeten, sőt, az LMP-s politikus „fehér vonalának hasznosságát az első két hét tapasztalatai alapján ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor Csehszlovákiát odaadták Hitlernek, meg a Krímet Putyinnak, majd pont a parkoló autósok fognak megállni, miután odaadtak nekik fél métert a járdából”.

Spohn nem elégszik meg azzal, hogy az autókat lezavarja a járdáról. A Budapest Közút saját térinformatikai adatbázisa szerint a Kanizsai utcában az útfelület és a járda között nem parkoló, hanem zöldfelület van, ott pedig parkolóhely nem jelölhető ki. Ennek nyomatékosítására a közeljövőben egy akciót is tervez, amiről majd beszámolunk.

Egy Dacia túllógott

Annyit beszéltünk róla, ideje megnézni a Kanizsai utcát, ezt a zajos újbudai városközponttól alig pár percnyi sétára fekvő, csöndes, magas fákkal teli utcát. A Fehérvári út felől sétálunk be az utcába, a Fadrusz utcáig nincs is semmi baj, az úttal párhuzamosan parkolnak az autók, a járdára nem állnak rá.

photo_camera A Fehérvári út páros oldal a Fehérvári út és a Fadrusz utca között Fotó: Tóth-Szenesi Attila / 444

photo_camera A Fehérvári út páratlan oldal a Fehérvári út és a Fadrusz utca között Fotó: Tóth-Szenesi Attila / 444

A nagyjából 200 méter hosszú járdacsökkentett szakasz a Fadrusz utcánál kezdődik.

photo_camera A Kanizsai utca problémás szakasza Forrás: Google Maps

Csütörtökön a déli órákban voltunk a helyszínen és példás rendet tapasztaltunk.

photo_camera A felfestést tiszteletben tartó autósok a Kanizsai utcában Fotó: Tóth-Szenesi Attila / 444

photo_camera Nem lógnak túl Fotó: Tóth-Szenesi Attila / 444

Azaz csak majdnem. Egy Daciát találtunk, amelyiknek a vezetője úgy gondolta: a felfestés nem az autó elejének, hanem a keréknek szól.

photo_camera A renitens Dacia Fotó: Tóth-Szenesi Attila / 444

A megszólított utcabeliek szerint a felfestés óta a helyzet sokat javult, de nyilván jobb lenne, ha a járdát teljes szélességben használhatnák.

De mit mondanak a levélírók?

Mindenki szarik a másikra - a radikálisan ellenzők

Bálint szerint

a felfestett sáv és a fal között nincs meg a másfél méteres távolság. (Valóban, a páratlan oldalon 136 centimétert, a pároson 147 centimétert mértünk.)

az autók eddig tiszteletben tartották a járdát, most viszont kihasználják a felfestést.

az utca elején nincs tábla, ami engedélyezné a parkolást.

Péter útügyi előírásokra hivatkozva állítja, hogy a másfél méteres gyalogossávot úgy kell érteni, hogy a házfal mellett kell egy fél méteres biztonsági sáv, „hiszen senki sem a falat dörzsölve gyalogol a járdán”, sőt, egy újabb közel fél méteres berendezési sáv, ahová a parkolóautomatákat, jelzőtáblákat kell elhelyezni, majd az úttest felől is hagyni kell fél méteres biztonsági sávot. (Úgy tudjuk, ez a kialakítás csak akkor kötelező, ha korábban nem volt parkolóhely az adott utcában. Egy ilyen rendelettel több ezer budapesti parkolóhely szűnne meg.)

Nándor a szomszédos Ulászló utcában lakik, ahol évek óta van felfestés, az autók mégis szinte mindig túllógnak a vonalon. Amikor a levélírás közben kinézett az ablakon nyolcból hét szabálytalanul parkolt. Régebben a szélvédőre rakott cetliken hívták fel erre a figyelmet, de már belefáradtak.

Ádám öt éven át élt a Kanizsai utcában, szerinte a járdára felparkolást az úttestre festett vonal és a járda közti távolság egyáltalán nem indokolja, még nagyobb autókat is látott rendesen elférni a változtatás előtt. „Szerintem itt a parkolási problémákat inkább főleg az okozza, hogy mindenki szarik másokra (mint általánosságban a budapesti közlekedési problémák nagyrészét)” - írta.

Megbüntetni a túllógót 250 ezerre - akiknek tetszik

Roland naponta jár arra, szerinte ez a létező legjobb megoldás, a szabályozatlan vadparkolás sokkal veszélyesebb, mivel a szűk járda miatt a gyalogosok kilépnek a kocsiútra, ami balesetveszélyes. „Városban élni kompromisszumot jelent, gyalogosként ne a Kanizsai utcát akarják megreformálni - írta. - Az nem egy szép sétálós utca.”

„Az utcában a járdán sose lehetett rendesen elférni - írta Danzi. - Ez egy korrekt megoldás szerintem. Így nem kell mást tenni, csak lefotózni a túllógót, megbüntetni 250 ezerre. Valószínűleg csak egyszer.”