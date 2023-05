Hatalmas fordítás a leesett lánc ellenére, Roglic nyerheti a Girót

A szlovén Primoz Roglic nyerte az olasz körverseny utolsó előtti futamát, egy kőkemény hegyi időfutamot, ezzel megelőzte a versenyben vezető, rózsaszín trikós brit Geraint Thomast és várhatóan meg is nyeri az egész körversenyt.

A futam specialitása volt, hogy egy sík és egy rettentő meredek hegyi etapból állt és a kettő között egy 25 méteres szakaszon bárki bringát cserélhetett.

A 20., utolsó előtti etap az osztrák és szlovén határhoz egyaránt közel helyezkedett el, így sok külföldi, közöttük magyar szurkoló érkezett, az úton még a - Girón nem indult - Valter Attilát hiányoló angol nyelvű feliratot is lehetett látni. Noha a hegyre helyhiány miatt csupán hatezer szurkolót engedtek fel, így is fantasztikus hangulat fogadta a bringásokat.

A Tarvisio és Monte Lussari közötti 18,6 kilométeres hegyi időfutam sík első fele nagyrészt jó minőségű kerékpárúton vezetett, ezt követte a 7,3 kilométeres hegymenet: a 12,1 százalékos átlagmeredekségű emelkedőn 889 méter szintkülönbég és helyenként 22 százalékos meredekség is várt a kerékpárosokra.

Az összetett második helyén álló Roglic jó emlékeket őrzött Tarvisióról: 2007-ben még junior síugróként tagja volt a korosztályos világbajnokságon itt diadalmaskodó szlovén csapatnak. Ugyanakkor volt rossz élménye háromhetest eldöntő hegyi időfutamról pályafutása során, a 2020-as Tour de France utolsó előtti szakaszát 57 másodperces előnyből várta Tadej Pogacar előtt, ám fiatalabb honfitársa közel két perccel megelőzte, így szinte a kezéből vette ki az összetett elsőséget. Ezúttal Roglic 26 másodperces hátrányból várta az összetettről döntő időfutamot, a harmadik helyen álló portugál Joao Almeida lemaradása 59 másodperc volt a rózsaszín trikós brit Geraint Thomas mögött.

A 37. születésnapját csütörtökön ünnepelt Thomas a 2018-as Tour de France megnyerése után második Grand Tour-sikeréért hajtott, míg Roglic a Vuelta a Espanán aratott három diadalt követően (2019, 2020, 2021) negyedik háromhetes körversenyén szeretett volna győzni, Almeida pedig első dobogójáért küzdött. Az már a szakasz előtt várható volt, hogy végső siker hármójuk között dől el, a negyedik olasz Damiano Caruso hátránya ugyanis több mint négy perc volt.

Az emelkedő előtt egy 25 méteres zóna volt kijelölve azoknak, akik időfutamkerékpárról országúti bringára akartak váltani, ezt a dobogósok mind megtették, sőt, Thomas még bukósisakot is cserélt. Az elszánt Roglic az emelkedőn óriási erőbedobással tekert, és bár egy úthiba miatt a meredeken leesett a lánca és másodperceket vesztett, így is 40 másodperccel tekert jobb időt a fáradtan mozgó Thomasnál és 42-vel Almeidánál. Sikerével a 33 esztendős szlovén bringás 14 másodperccel átvette a vezetést összetettben, ezzel a 2019-es harmadik helye után az idei olasz körverseny megnyerésének kapujába került.

A 106. Giro d'Italia vasárnap a 135 kilométeres római etappal fejeződik be. A záró szakasz már az ünneplésé - és várhatóan a sprintbefutóé -, az összetett az utolsó szakaszon hagyományosan már nem változik.

Eredmények (a Giro honlapjáról):

20. szakasz, Tarvisio-Monte Lussari, 18,6 km, hegyi időfutam:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 44:23 perc

2. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 40 másodperc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE) 42 mp h.

Az összetett élcsoportja:

1. Roglic 82:40:36 óra

2. Thomas 14 másodperc hátrány

3. Almeida 1:15 perc hátrány