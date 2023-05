Hazugnak és uszítónak nevezte az ATV Szabó Tímeát

Még a közvetlen kormánymédia is ritkán használ olyan erős kifejezéseket ellenzéki politikusra, amilyenek az ATV friss, Szabó Tímea ellenzéki képviselőről szóló közleményében szerepelnek.



"Szöllősi Györgyi Magyarország egyik legfelkészültebb és legtisztességesebb hírháttér műsorvezetője. Az ATV a leghatározottabban visszautasítja Szabó Tímea sajtóban megjelent hamis állításait, hogy az ATV vagy annak műsorvezetője bármilyen módon védelmezné a gyermekek szexuális molesztálását.” - kezdődik a szöveg. Majd azzal folytatódik, hogy “Szabó Tímea a teljes magyar sajtónak szétküldött közleményében olyan kifejezéseket és szófordulatokat tulajdonított Szöllősi Györgyinek, amiket nem mondott, ezzel pedig hazug látszatot keltett az interjú kapcsán. (…) Felszólítjuk Szabó Tímeát, hogy hagyjon fel az az ATV és annak műsorvezetője elleni uszítással!"

Az előzmény az, hogy az Egyenes Beszéd csütörtöki műsorában Szabó volt Szöllősi vendége. Az adás második témája az volt, hogy Szabó szerint a magyar kormánynak is meg kellett volna nyilvánulnia a Böjte Csaba két gyerekotthonában történt borzalmas szexuális bűncselekmények ügyében. (Nemrég 28 év börtönre ítélték Böjte egyik nevelőjét, mert bebizonyosodott, hogy egy évtizeden át kínzott és erőszakolt meg kisgyerekeket és kamasz fiúkat a szervezetes által alapított otthonokban.)

Szabó Tímea szombaton reggel terjedelmes fb-posztban reagált a tévés beszélgetésre, amit így indított:

“Csütörtökön döbbenten ültem az ATV esti műsorában. Az általam tisztelt Szöllősi Györgyi – túl az ilyenkor szokásos „nincs itt velünk, ezért kötelességünk ismertetni az álláspontját” alapálláson – azzal védte Böjte Csabát, hogy az úgynevezett Böjte-házakban megerőszakolt tucatnyi kisfiú esete 10 évre vetítve CSAK évi egy szexuális erőszakot jelent, ami a nagy számokat tekintve nem olyan nagy probléma.

Hogy mi van?!

(…)

Szeretnék néhány dolgot leszögezni, már csak azért is, mert az adásidő szűkössége miatt nem volt idő kifejteni:

1. EGY GYEREK MEGERŐSZAKOLÁSA SE FÉR BELE SEHOVA!!! “ Emiatt hazugozza most Szabót a Hit Gyülekezetének tévéje.

Itt nincs különösebb értelme az “ez azt mondta, az azt mondta”-stílusú feldolgozásnak, így a cikk miatt most megnéztem az adást, friss szemmel és füllel.

Szöllősi Györgyi műsorvezetőként feltehetőleg úgy érezte korrektnek, hogy a beszélgetésben jelenjen meg a Szabó Tímea által kemény szavakkal illetett Böjte Csaba álláspontja is. Ezt azzal próbálta elérni, hogy a kérdéseibe beleszőtte Böjte állításait. Bár nyilván nem ez volt a szándéka, az eredmény mégis az lett, mintha azonosulna Böjte vérlázító relativizálásával, miszerint nem is akkora durranás ez az ügy, hiszen a tucatnyi bebizonyított nemi erőszak 10 év alatt történt, vagyis éves átlagban egy-kettőnél nem volt több. Szöllősi technikailag profin és szakmailag is védhetően fűzte bele a saját kérdésébe Böjte állítását - csakhogy az annyira durván relativizáló, hogy a pókerarc ebben az esetben némi joggal kelthetett Szabóban - és bárki más nézőben - olyan érzést, mintha Szöllősi mentegetné a nehéz sorsú gyerekeket képesítés nélküli nevelőkre bízó szerzetest.

Így hangzott az inkriminált rész szó szerint:

Szabó Tímea: Böjte Csaba még a mai napig mentegeti magát. Azt mondja, hogy itt elszigetelt, magányos esetről van szó. Nem! Itt, tíz éven keresztül, mondjuk ki, 8 és 16 éves kor közötti kisfiúkat és kamasz fiúkat erőszakoltak meg szisztematikusan. Tyz éven keresztül!

Szöllősi Györgyi: Miért mondja, hogy mentegeti magát? Ő közben adott egy intejút a Válasz Online-nak és megválaszol erre, mert megkérdezték tőle, és ő elmondta, hogy az ítélet szerint 10év alatt - amit Ön is mond - egy tucat ilyen eset történt, azaz évente egy-kettő. Ezek a gyerekek olyan helyekről jönnek, mondja ő, ahol gyakran mindennapos a testi-lelki és akár a szexuális bántalmazás is és így gyerekként felé sem tűnt vagy nem is tudatosodott bennük, hogy itt valami hasonlóról volt szó. Utólag, felnőtt fejjel már igen. Ami miatt a nevelőt ő feljelentette.

Az adás itt tekinthető meg: