Erdoğan nyerte a török elnökválasztást

Még számolják a szavazatokat a török elnökválasztás második fordulójában, de minden jel arra mutat, hogy a jelenlegi elnök, Recep Tayyip Erdoğan marad újabb öt évig az ország élén. A jelenlegi állás szerint Erdoğan a szavazatok több mint 54 százalékát szerezte meg, ezzel megelőzte kihívóját, a hatpárti ellenzéki összefogás által támogatott Kemal Kılıçdaroğlut.

Magyar idő szerint este fél 8 körül Erdoğan kampánybusza tetejéről köszöntötte híveit Isztambulban, énekelt, és bejelentette győzelmét. Azt mondta, nemcsak ő, de egész Törökország győzött. Kılıçdaroğlu egyelőre még nem lépett a nyilvánosság elé. Az AKP hívei közben Isztambulban és Ankarában is az utcán ünnepelnek, török zászlókat lengetve. Az alábbi videó például az elnöki palota előtt készült.

Erdogan voters outside of presidential complex, celebrating the election victory by chanting a song written for the president pic.twitter.com/jxiq5zp4Gu