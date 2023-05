Orbán Viktor a 60. születésnapjáról: Ez is csak egy munkanap

2023. május 31. jeles napja hazánknak: szerdán Orbán Viktor Mihály miniszterelnök 60 esztendős lesz.

A Blikk egy nappal korábban arról írt, voltak kezdeményezések arra, hogy a vezető politikusok és a gazdasági élet prominensei zárt körű ünnepségen köszöntsék fel, a kormányfőt, ő ezt nem szerette volna.

Orbán a lapnak azt üzente:

„Köszönöm az érdeklődést, a jókívánságokat. Ám ez is csak egy munkanap. Egy dolog azonban nem maradhat el: mint minden évben ezen a napon, most is meglátogatom majd az édesanyámat.”