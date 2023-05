Mérlegre teszi az utasokat az új-zélandi légitársaság

Az új-zélandi nemzeti légitársaság arra kéri az utasokat, hogy méredzkedjenek meg, mielőtt felszállnak a nemzetközi járatokra. Az Air New Zealand most kezdődő felmérése egy hónapon át tart, ezalatt 10 ezer utas súlyát szeretnék megmérni. A magasabb cél nem más, mint hogy a pilóták pontosabban ismerhessék a gépeik súlyát-egyensúlyát.

A konkrét számokat – úgy is, mint érzékeny adatokat – a légitársaság ígérete szerint senki sem fogja látni, nem lesz kijelző, az adatok anonim módon kerülnek bele a megfelelő adatbázisba. Ezekre nem is maga az Air New Zealand kíváncsi, hanem a Polgári Légiközlekedési Hatóság.

photo_camera Az Air New Zealand egyik gépe a Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren, 2023. január 11-én Fotó: DANIEL SLIM/AFP

Új-Zélandon meghatározott szabványsúlyt alkalmaznak az utasok esetében, ami a 13 év felettieknél jelenleg 86 kilogramm, ám ez tartalmazza a kézipoggyászt is. A hatóság utoljára 2004-ben változtatta meg a számot, 77 kilóról emelve fel azt.

A statisztikák azt mutatják, hogy az új-zélandiak egyre súlyosabbak. A legfrissebb országos egészségügyi felmérés szerint a felnőttkori elhízás aránya 34% volt, szemben az egy évvel korábbi 31%-kal, míg a gyermekkori elhízás aránya 13%-ra nőtt az egy évvel korábbi 10%-hoz képest. (AP News)