Szolnokon van egy bolt, amit Rákosi miatt hívnak hatvanasnak

Széles körben ismert, hogy az 1949 óta közlekedő budapesti 70-es trolibusz Joszif Visszarionovics Sztálin hetvenedik születésnapja tiszteletére viseli ezt a viszonylatszámot. Az viszont nekem új volt, hogy egy szolnoki boltot az idősebbek máig hatvanasnak hívnak.

Kedden írtunk arról, hogyan ünnepelte az ország a korszakos vezetőinek születésnapját. Egy olvasónk ezután hívta fel a figyelmet a szolnoki Szigligeti és Kossuth Lajos út sarkán található Coop boltra.

Ez a háború után elkészült cukorgyári bérház aljában van. A földszinten 1951-ben, Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapja évében nyílt meg az első állandó élelmiszerbolt, 1952-ben pedig átvette a budapesti székhelyű, országos hálózattal rendelkező Csemege Kereskedelmi Vállalat.

A blogszolnok.hu így írt Rákosi és a bolt kapcsolatáról:

„Az üzlet ekkor [1952-ben] kapta meg a »Hatvanas« nevet, amivel a személyi kultusz éveiben, a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) főtitkárának, Rákosi Mátyásnak (1892-1971) a 60. születésnapja előtt akartak tisztelegni. Duda Mihály, az üzletet később negyedszázadon át vezető kereskedő visszaemlékezése szerint a 121-es számú bolt neveként a »Csemege« , a »Meinl« és a »Pesti bolt«" elnevezés is felmerült. Az mindenesetre elvitathatatlan, hogy bár már a hatvanas évek elején is »volt Hatvanasként« hivatkoznak az újságban az üzletre, az elnevezés olyan mélyen beívódott a szolnoki köztudatban, hogy sokan a névadás után hét évtizeddel is így emlegetik ezt a boltot. (Rákosi Mátyás egyébként 1954-ben járt Szolnokon, de nem ezt az üzletet, hanem az Állami Áruházat kereste fel a mai Szapáry és Kossuth utcák sarkán.)”

A boltot Rákosi március 9-i születésnapja előtti napon nyitották meg, és része volt a születésnapi felajánlásnak, hogy mindössze húsz nap alatt készítsék el és rendezzék be a 220 négyzetméteres, kilenckirakatos boltot. És akkor adjuk át a szót a Szolnok Megyei Néplap korabeli tudósítójának:

„A boltot, mely fényesen igazolja áruellátásunk egyre magasabb színvonalát, szovjet, úgynevezett gasztronóm rendszer szerint szervezték meg, vagyis nincs sem pénztár, sem csomagoló, így gyarapodik dolgozó népünk újabb és újabb nagyszerű létesítményekkel szorgalmas munkája folytán, így gazdálkodik államunk a terv- és békekölcsön forintjaival.”

Végül egy, a születésnaphoz nem, csak a bolthoz kapcsolódó, az idők változását szemléltető apró érdekesség 1991-ből. Amikor híre ment, hogy a hatvanas bolt a Csemegétől a Julius Meinlhez kerül a hatvanas, a Szolnok Megyei Néplap ezzel a címmel közölte a hírt:

photo_camera Fotó: Új Néplap / Arcanum

A négerfejezést a szerző így magyarázza cikkében: „Ami az emblémát illeti, a közismert Csemege-kosárba bekerül az ugyancsak közismert négerfej, mely napjainkban jobbára kávészacskók oldalán virít a határállomáson felnyitott csomagtartókban.”