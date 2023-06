A horvát elnök szerint a Szlava Ukrajinyi köszöntés pontosan olyan, mint a Sieg Heil

Zoran Milanovic horvát államfő ismét vihart kavart egy nem annyira jelentős eseményen, ahol a Szlava Ukrajinyi (magyarul: dicsőség Ukrajnának) hazafias ukrán köszöntést nemes egyszerűséggel a hitlerista Sieg Heilhoz hasonlította. Milanovic újságíróknak azt mondta, az ukrán kifejezésnek – amelyet az Euronews cikke szerint a 2014-es krími orosz beavatkozás, de még inkább a 2022 februárjában kezdődött totális agresszió óta egyre szélesebb körben használnak – közvetlen köze van a 20. század eleji tragikus ukrajnai eseményekhez, melyek során tömegesen mészároltak le lengyeleket és zsidókat.

„Ez a legradikálisabb nyugat-ukrajnai soviniszták jelszava, akik együttműködtek a nácikkal, és közben lengyelek, zsidók és mások százezreit pusztították el, ezek tények” – fejtegette a horvát államfő.

photo_camera Zoran Milanovic Fotó: DENIS LOVROVIC/AFP

A „Szlava Ukrajinyi”, amire „Herojam Szlava”-val, azaz „dicsőség a hősöknek”-kel kell válaszolni, össznemzeti szintű köszöntéssé avanzsált az elmúlt években Ukrajnában, egyben az ukrán fegyveres erőknél is hivatalos jelszóvá emelkedett. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendszeresen ezzel a mondattal fejezi be nyilvános beszédeit, és ma már óriásplakátokon, pólókon, bankkártyákon is szerepel a mondat.

Milanovic párhuzamot vont a második világháborús horvát náci bábállam által használt szlogennel is, amely így hangzott: „A hazáért, felkészülve!” Ennek nyilvános használatát a horvát alkotmánybíróság több határozatával betiltotta. (Euronews)