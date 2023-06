Idén visszatér az El Niño jelenség, minden eddiginél drasztikusabb lehet a hatása

Az elkövetkező hónapokban melegedés várható az El Niño miatt, ami az ember okozta klímaváltozással együtt minden eddiginél magasabbra emelheti a globális hőmérsékletet, aminek messzemenő egészségügyi, élelmezésbiztonsági, vízgazdálkodási és környezeti következményei lesznek. Ezt Petteri Taalas, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára mondta, hozzátéve, hogy „fel kell készülnünk”. És nem csak lelkileg kell felkészülnünk az újabb rekord melegekre és szélsőséges időjárási anomáliákra. Hanem arra is, hogy ez mennyibe fog kerülni. A Science folyóiratban május elején közzétett tanulmány szerint az eddigi legerőteljesebb, 1997-98-as El Niño jelenség világszerte 5,7 billió (ezermilliárd) dolláros gazdasági kárt okozott, miközben a korábbi becslésekben még csak 96 milliárd dollárról volt szó. Arról nem is beszélve, hogy hány tízezer ember halálát okozták a viharok és árvizek.

Az átlaghőmérséklet emelkedésével az El Niño jelenség hatásai csak erősebbek lesznek, márpedig egyelőre nem úgy néz ki, hogy a helyzet javulna: a Meteorológiai Világszervezet (WMO) május közepén közzétett előrejelzése szerint tavaly még csak 50 százalék volt az esély rá, most viszont már 66, hogy 2027-ig átlépjük az 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési küszöböt.

photo_camera Fotó: ARNAUD CHOCHON/Hans Lucas via AFP

Vagyis minden eddiginél rosszabb lehet. Annyira, hogy a Science tanulmánya szerint még ha minden egyes ország teljesítené az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére tett vállalásait, az El Niño még úgy is 84 billió dollárnyi gazdasági veszteséget okozna az évszázad végére.

De vannak, akik szeretnek közelebbi adatokon is aggódni: a New Hampshire-i Hanoverben található Dartmouth College kutatóinak nemrégiben készült tanulmánya szerint a 2023-ban kezdődő El Niño a következő öt évben akár 3,4 billió dollárba is kerülhet a világgazdaságnak.

Justin Mankin, a tanulmány társszerzője szerint az El Niño „nem egy olyan sokk, amiből a gazdaság azonnal kilábal”. Tanulmányuk szerint az El Niñót követően a gazdasági termelékenység nemcsak egy évig, de sokkal hosszabb ideig csökken. Például az Egyesült Államokban a legtöbb háztartás vagy vállalkozás már nem köt biztosítást az El Niño miatt kialakuló áradások vagy földcsuszamlások ellen. És ez csak egy apró szelete a gazdaságnak: az árvizek vagy az aszályok problémát okozhatnak az ellátási láncban is, de a fertőző betegségek is jobban terjedhetnek azokon a területeken, ahol a körülmények kedvezőbben alakulnak a betegségeket terjesztő rovarok, mondjuk egyes szúnyogok számára. A 2015-2016-os El Niño után Kaliforniában például megnőtt a szúnyogok által terjesztett nyugat-nílusi vírusos esetek száma, Új-Mexikóban, Arizonában, Coloradóban, Utahban és Texasban pedig a főként rágcsálók által terjesztett hantavírus okozott problémákat.

photo_camera Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

De még mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen pokolra kell készülnünk 2023-ban és 2024-ben, érdemes röviden átismételni, hogy amúgy mi az az El Niño jelenség, vagyis hivatalos nevén az ENSO (El Nino Southern Oscillation), azon túl, hogy képes megváltoztatni a globális légköri jelenségeket, és több kontinensen befolyásolni a hőmérsékletet és a csapadékot.

Közel sem egy új dologról beszélünk, a jelenségről már a 16. században születtek feljegyzések, de nevet csak akkor kapott, amikor a 19. század végén perui halászok észrevették, hogy karácsony környékén melegebb a víz. Ők adták a jelenségnek a spanyol El Niño nevet, ami azt jelenti, „kisfiú” és a karácsonykor született Jézusra utal. Ez a melegedés, vagyis az El Niño a meleg fázis, amit a második, hűvösebb fázis követ, ami az El Niño után a La Niña, vagyis a kislány nevet kapta.

Komolyabban 1974-ben, az 1972-73-as El Niño után kezdték el kutatni a jelenséget, miután a perui partvidéken a felmelegedés hatására egyik napról a másikra összeomlott a gazdaságilag nagyon fontos szardínia-halászat. Azóta műholdakkal és bójákkal is folyamatosan elemzik az óceán vízszintjét és hőmérsékletét, de miután az éghajlati jelenségnek nincs pontosan meghatározható ritmusa, csak tippelni lehet, hogy mikor jön el újra. Általában 2-7 évente jelentkezik, és miután a legutóbbi 2016-ban volt, a klímaszakértők úgy látják, az El Niño idén újra eljön, és ez idáig nem tapasztalt hőhullámokat okoz majd.

A huszadik század legintenzívebb globális éghajlati jelensége az 1982-83-as, illetve az 1997-98-as El Niño volt. 1982-ben és '83-ban a tengerfelszín hőmérséklete a Csendes-óceán keleti trópusi részén 7,8-12,8 Celsius-fokkal volt magasabb a normálnál. Az 1997-98-as pedig az első olyan El Niño volt, amit gyakorlatilag lépésről lépésre követtek a tudósok.

photo_camera Fotó: MIQUEL LLOP/NurPhoto via AFP

Akkor mire számíthatunk idén? Dillon Amaya, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) egyik kutatója azt mondta, a feltételezések szerint „ezen a télen”, vagyis 2023-2024 telén „erőteljes El Niño lesz”, mivel a Csendes-óceán keleti része közvetlenül a felszín alatt folyamatosan melegszik. „Határozottan arra számítunk, hogy idén globális hőmérsékleti rekordok fognak megdőlni.”

A helyzet azért súlyosabb, mert az ENSO épp egy szokatlanul hosszú La Niña fázisból lép ki. Ez általában egy-két évig tart, a világ azonban már 2020 óta ebben van. Emiatt pedig több hőenergia halmozódott fel az óceánban, ami egyébként tompíthatta a klímaváltozás okozta felmelegedés egy részét. Viszont az elmúlt évek ennek ellenére is a legmelegebb évek voltak. Legalábbis azóta, amióta az erről szóló feljegyzések készülnek. Ezek miatt számítanak arra a tudósok, hogy egy erőteljes El Niño jön, és „az a sok hő, ami az óceán felszíne alatt van, elő fog jönni”. Ezt Michael McPhaden, a NOAA tudósa mondta, aki úgy fogalmazott, „minden hozzávaló a helyén van, készül a leves”. Persze mondhatjuk, hogy az El Niño nem egy új dolog, nem ebbe fogunk belehalni, ha már 19. századi perui halászok is találkoztak vele, sőt, már a 16. században is készültek róla feljegyzések. A probléma inkább az, hogy ezzel a vissza-visszatérő jelenséggel párhuzamosan a bolygó is melegszik. És míg az El Niño egy természetes ciklus része, addig az emberi tevékenység miatti felmelegedés nem a legtermészetesebb, viszont szépen felerősíti az El Niño és a La Niña hatásait. Azt azonban csak megtippelni lehet, hogy ez milyen következményekkel jár majd, pontosan nem lehet megmondani, hogy hol esik majd több eső, hol lesz aszály, hol csapnak le durva viharok.

És igen, a várhatóan idén érkező erőteljes El Niño, ahogy mindig, most is eljut egy hűvösebb fázisba, ami viszont már nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy ellensúlyozza az emberiség fosszilis tüzelőanyag-fogyasztását. McPhaden szerint ami hosszú távon igazán számít, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációja „könyörtelenül emelkedik”, és úgy látja, „nem ússzuk meg, folytatódik a felmelegedés”. Hol van már a tavalyi, életünk hátralévő részének leghűvösebb nyara...

(Vox/BBC)