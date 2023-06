Tizennégy szurkoló előállításával zárult a tegnapi Európa-liga-döntő

Összesen tizennégy szurkoló előállításával, a Liszt Ferenc tér elpusztításával és a Sevilla 4-1-es győzelmével zárult a szerdai Európa-liga-döntő Budapesten.

Délután megírtuk, hogy először hét, majd további két lengyel szurkolót állítottak elő a belvárosban, mert összeverekedtek spanyol, olasz és svéd drukkerekkel. Az este végére egy olasz és egy magyar állampolgárt garázdaság, egy német állampolgárt rendbontás, nyolc lengyel állampolgárt kábítószer birtoklásának gyanúja, egy lengyel állampolgárt pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt is előállítottak.

Az olasz Roma és a spanyol Sevilla meccse utóbbi győzelmével zárult - José Mourinho, az AS Roma edzője ki is bukott -, amit körülbelül hatvanezren néztek élőben, köztük a szülinapos Orbán Viktor is.

(via Police.hu)