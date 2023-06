A budapesti Off-Biennálé kurátorcsapata kapta idén a legjelentősebb német kulturális díjat, amit külföldieknek adnak oda

Az idei Goethe-érmet Gaga Chkheidze grúz filmmenedzsernek, Yi-Wei Keng tajvani kurátornak és dramaturgnak és a budapesti OFF-Biennále kurátorcsapatának ítélték oda, derül ki a német Goethe Intézet közleményéből.

A Goethe Intézet 1955 óta adományozza évente egyszer a Goethe-érmet mint a Német Szövetségi Köztársaság hivatalos kitüntetését, ez a külügyi kulturális politika legrangosabb díja. A jelöltekre a világ számos országában működő Goethe Intézetek tesznek javaslatot, és e javaslatokból választ aztán díjazottakat az erre a célra felkért bizottság. A díjat korábban megkapta már Heller Ágnes, Tandori Dezső és Eötvös Péter is.

Idén pedig az egyik díjazott az OFF-Biennálé kurátori csapata lett. Mint a hivatalos indoklás fogalmaz, mára az OFF a legnagyobb kortárs képzőművészeti rendezvény Magyarországon, és a hat fős kurátorcsapat, amely kizárólag nőkből áll, kapcsolatot teremt a kortárs képzőművészet és a civil társadalom között, és nyilvános párbeszédet kezdeményez aktuális társadalmi és ökológiai témákról.

Olyan kérdések állnak a középpontban, mint például a klímaválság, a magyarországi kisebbségek helyzete és a kollektív cselekvés ereje. Ehhez a kurátorok nemcsak fontos külföldi véleményeket ütköztetnek a magyar vitákban többek között Németországból, hanem a magyar és kelet-európai álláspontokat is bemutatják Németországban és azon túl is, mint legutóbb a documenta fifteen alkalmával. Kiemelték azt is, hogy az OFF tudatosan távolságot tart a nemzetállami kultúrpolitikától, ezért állami támogatás nélkül működik és nem kooperál az állami képzőművészeti intézményekkel.





Az OFF-Biennále mögött álló kollektívát összesen hat kurátor, Erőss Nikolett, Lázár Eszter, Somogyi Hajnalka, Szakács Eszter, Szalai Borbála ésSzékely Katalin alkotja.

Díjazták idén Gaga Chkheidze nemzetközileg elismert filmmenedzsert Georgiából. Mint a méltatásban írták, az általa alapított Tbiliszi Nemzetközi Filmfesztivál a vezetése alatt központi színhelye lett a Dél-Kaukázusban az aktuális grúz és nemzetközi film- és moziiparnak és fontos találkozóhelye a filmeseknek, producereknek és mozisoknak. Gaga Chkheidzének a film területén végzett áldozatos munkája nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Georgia kapcsolatot talált az európai és nemzetközi intézményekhez és programokhoz, filmpiacokhoz és fesztiválokhoz, valamint ahhoz, hogy Georgia részese lett nemzetközi koprodukcióknak. Gaga Chkheidze Németországgal is szoros munkakapcsolatot ápol, és fontos kulturális hidakat épített a két ország között. A Grúz Nemzeti Filmcentrum vezetőjeként kezdeményezte azoknak a grúz filmeknek a digitalizálását és restaurálását, amelyek a szovjet időkben készültek. Ezzel döntő szerepet játszott a grúz filmes örökség megőrzésében.

A harmadik díjazott pedig Yi-Wei Keng, aki kurátorként, dramaturgként és fordítóként fontos szerepet játszik Tajvan kulturális kapcsolatainak bővítésében az előadóművészetek területén. Fontos kezdeményezések fűzódnek a nevéhez a tajvani színházi életben, például a kísérleti színház, a gyermekszínház és a fogyatékossággal élő emberek színháza ügyében. Vezetése alatt a Taipei Arts Festival a legfontosabb tajvani előadóművészeti fesztivállá nőtte ki magát vendégjátékokkal és koprodukciókkal többek között Európából, az Egyesült Államokból és Japánból. Munkájának egyik fontos súlypontja a német színházi produkciók tajvani bemutatása. Támogatta például a Deutsches Theater Berlin, a Gruppe Rimini Protokoll vagy a Raumlabor Berlin darabjainak előadását Tajvanon. Mindeközben arra is folyamatosan gondja van, hogy a színházcsinálók és a színháztudomány egyetemi hallgatói számára külföldi alapkönyvek kínaira fordításával új perspektívákat nyisson meg. Az ő kezdeményezésére és támogatásával fordítottak le az utóbbi években számos kortárs színdarabot és publikációt Németországból, például Hans-Thies Lehmann Posztdramatikus színház című könyvét.