A kanadai felhasználók pár százaléka nem fog híroldalakat látni Facebookon és Instagramon

A Facebook anyavállalata, a Meta elkezdi teljesen kiszűrni a híroldalakat a kanadai felhasználóik egy kis részénél, írja a Verge. A bejelentés szerint a következő hetekben a kanadai Facebook- és Instagram-felhasználók 1-5 százaléka egyáltalán nem fog majd híroldalak megosztásaival találkozni a felületeken, és megosztani se tudnak majd ilyen tartalmakat. A korlátozás nemcsak a kanadai, de az online világsajtót is érinti.

A Meta egyértelműen zsarolási és nyomásgyakorlási céllal vezeti be a részleges szigorítást, és azt állítják, hogy később az összes kanadai felhasználó számára elérhetetlenné teszik majd a híroldalakat, amennyiben tényleg hatályba lép az Online News Act (ONA) néven jegyzett törvényjavaslat, melynek lényege, hogy a Facebooknak és a Google-nak fizetnie kéne a hírszolgáltatást végző kiadóvállalatoknak. A Meta korábban már közölte, hogy inkább elérhetetlenné teszik ezeket az oldalakat a felületeiken, semmint fizessenek.

A Meta nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a volt brit politikus Nick Clegg már múlt hónapban közölte, hogy készek e drasztikus lépés meghozatalára. Korábban a Google is azt közölte, hogy amennyiben átmegy a törvény, nem fognak majd kanadai felhasználóknak híroldalakra vezető találatokat mutatni.

A kanadai kormány tagja, Pablo Rodriguez a Reutersnek arról beszélt, hogy a Meta korlátozós tesztje elfogadhatatlan, és szerinte a nagy techcégek egyszerűen fenyegetéssel akarják meghátrálásra bírni a kormányt. A miniszter szerint ők csak arra kérték a Facebookot, hogy állapodjanak meg egy korrekt egyezségről a híroldalakkal, akiknek a munkájából profitáltak eddig.

A Meta két éve Ausztráliában kapcsolta le teljesen a híroldalak megoszthatóságát, amikor ott terveztek hasonló törvényjavaslatot. Ott is zsarolással és nyomásgyakorlással vádolták a céget, ami ráadásul nagyon kaotikusan vezette be a korlátozást, így állami és civil oldalak is megoszthatatlanná váltak. A Meta végül a törvénytervezet módosítása után felfüggesztette a korlátozást, a törvény pedig végül hatályba lépett.