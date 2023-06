A Kölcseyből kirúgott tanároknak adott jutalmat pedagógusnap alkalmából a terézvárosi önkormányzat

Tavaly szeptemberben több tanárt is kirúgtak a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, amiért részt vettek az engedetlenségi akciókban. Terézváros Önkormányzata most különdíjjal tüntette ki őket. Soproni Tamás, a kerület polgármestere azt mondta: ,,A pedagógusok a Terézváros család legfontosabb tagjai. A szavakon túl is szeretnénk, ha ők tudnák, éreznék ezt. Ezért emeljük évről-évre a bérkiegészítésüket, ezért hoztuk létre a pedagógus szolgálati lakásokat, ezért vezetünk be a pedagógusoknak albérlettámogatást, ezért teremtettünk kiváló munkakörülményeket a gyönyörű intézményeinkben. És ezért adtunk a kerületi óvodák minden egyes dolgozójának rendhagyó módon a mostani pedagógusnapon 115 ezer forint jutalmat.”

Soproni megköszönte a kölcseyseknek, hogy amikor kellett, nem csak az itt tanuló diákoknak, hanem az egész országnak példát mutattak szakmai becsületből, gyerekek iránti felelősségvállalásból, erkölcsi tartásból, azaz a pedagógusi munka legfontosabb építőköveiből.