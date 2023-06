A következő ciklusban Ujhelyi István már nem lesz EP-képviselő

Ujhelyi István pénteken az oldalán jelentette be, hogy nem indul a 2024-es európai parlamenti választásokon. 2014-ben és 2019-ben is az MSZP listájáról szerzett mandátumot, azonban tavaly októberben kilépett a pártból, mert úgy érezte, „valami összeragaszthatatlanul eltört”. Ezután az MSZP felszólította, hogy fizesse ki a tartozását, és adja vissza a mandátumát. Később Ujhelyi úgy értékelte, a Fidesz Molnár Zsolton keresztül üzent, hogy nem lehet belőle pártelnök.

Most arról írt, hogy nem talált partnert a folytatáshoz: „Volt, akikkel megugorhatatlan értékrendbeli és politikai távolság nehezítette a lehetséges együttműködést, de voltak olyan beszélgetőpartnerek is, akikkel több volt a közös nevező, mint a véleménykülönbség, mégis végül abban tudtunk csak megállapodni, hogy nem állapodunk meg. Számomra nem kérdés, hogy aktív részese akarok és fogok is maradni a magyar közéletnek, továbbra is minden erőmmel és tehetségemmel támogatni fogom a demokratikus ellenzék erőit a mielőbbi rendszerváltás érdekében. Ha erre az Európai Parlamentben szándékom és vállalásaim ellenére már nem lesz lehetőségem, akkor más pályán.”