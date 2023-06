Ha félsz, hogy illetéktelenekhez jut a DNS-ed, többé ne lépj ki a lakásból

Vlagyimir Putyin külön embert tart arra, hogy ha külföldön jár, a salakanyagait begyűjtse utána, nehogy a fogadó ország titkosszolgálata mintákat gyűjtve információkhoz jusson az egészségi állapotáról. Nem csak az orosz elnök óvatos: Emmanuel Macron tavaly pont Moszkvában nem volt hajlandó Covid-tesztet végezni, attól tartva, hogy az oroszok a nyálából megszerzik a DNS-ét.

Az államfőknek nem kell többé aggódniuk: esélyük sincs már megakadályozni, hogy a DNS-ük egyes részei illetéktelen kezekbe kerüljenek. Pár napja jelent meg egy tanulmány a Nature Ecology & Evolution folyóiratban arról, hogy a környezetben fellelhető, anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS-töredékekből (eDNS) milyen információk nyerhetők ki. Ezt a típusú biológiai adatszerzést a tudósok már évek óta használják, elsősorban ökológiai célokra: egyebek mellett az invazív fajok megjelenésének korai észlelésére, a rejtőzködő vagy sérülékeny fajok állományának követésére, de így mutatják ki a szennyvízből vett mintákból is például a SARS-CoV-2 vírus jelenlétét.

Az ökológusok a ma már meglepően olcsó eljárással nemcsak szerves törmelékből, talajból és vízből, de a levegőből is különösebb nehézség nélkül ki tudják vonni a kutatáshoz szükséges örökítőanyagot. A rohamosan fejlődő technológiáról és természettudományos lehetőségeiről a Qubit is rendszeresen beszámol (pl. itt, itt és itt). A fent linkelt friss kutatási beszámoló (és az azon alapuló New York Times-cikk) azonban a technológia egy vadonatúj aspektusára hívják fel a figyelmet.

Az ökológusok ugyanis a mintákban folyamatosan emberi DNS-törmelékekre bukkantak, melyekre sokáig csak szennyezésként, kiszűrendő zavarforrásként tekintettek, mivel a humán DNS, mint valami láthatatlan szemét, lényegében a teljes bolygót beteríti. David Duffy, a University of Florida genetikusa és társai viszont azt kezdték vizsgálni, hogy a bejáratott technológiával ezekből az emberi örökítőanyag-maradványokból milyen információkat lehet kinyerni.

Az eredmény mindenkit megdöbbentett. Csak egy mobiltelefon méretű, már ezer dollárért beszerezhető nanopórusos DNS-szekvencerre meg egy laptopra volt szükség, és egyetlen merőkanál, találomra kimert patakvízből

sikerült megállapítani, hogy a patak környékén élők etnikai háttere nagyjából egybevág az utolsó népszámlálás adataival, pedig az etnikai identitás általában csak gyengén korrelál a tényleges genetikai örökséggel;

izoláltak egy olyan DNS-szakaszt, ami alapján a gazdáját, ha szerepelne rajta, be lehetne azonosítani az eltűnt személyek szövetségi nyilvántartásában;

veszélyes betegségekre hajlamosító genetikai mutációkat is kimutattak, például egy a környéken élő emberét, aki olyan örökletes, tüneteket csak 40 éves kor fölött produkáló, ritka idegrendszeri elváltozással él, amibe simán belehalhat.

A NYTimes-nak Anna Lewis, a Harvard genetikai bioetika-kutatója azt mondta, hogy az eDNS bioetikai vonatkozásaival eddig senki nem foglalkozott, de Duffyék eredményei lépéskényszert teremtettek, mivel világossá vált, hogy az eDNS emberek megfigyelésére is alkalmas. Követhető például meghatározott felmenőkkel rendelkező, vagy bizonyos örökletes betegségekre hajlamos emberek mozgása.

Az eDNS-alapú, konkrét emberek megfigyelésére alkalmas technológia egyelőre nem áll rendelkezésre, mivel a mitokondriális DNS-töredékek csak egy-egy markert tartalmaznak, míg az igazságügyi adatbázisok jóval többet használnak az azonosításhoz. Az ökológusok által használt nanopórusos eDNS-szekvenálás sem olyan pontos még, mint a bevett, DNS-alapú módszerek. A technológia azonban gyorsan fejlődik: ahogy régebben csak szemmel látható mennyiségű mintából, például vér- vagy spermafoltból tudtak megfelelő mintát szerezni, ma meg már néhány, ujjlenyomatból kivont, jó állapotú hámsejt is elég, úgy az eDNS-ből is egyre több és több információ lesz kiolvasható.

A szabadtéri eredetű eDNS-sel egyelőre az is gond, hogy nem lehet tudni, a töredékek közül melyek származnak ugyanattól az embertő. Ám ha zárt térből, például egy korlátozott számú dolgozó által használt iroda légszűrőjéből származik a minta, már ma is meg lehet állapítani valakiről, hogy megfordult-e abban az időszakban az irodában, amíg a szűrőbetét használatban volt. Vagyis egy mostani bűncselekmény helyszínén vett és feldolgozott minta alapján némi szerencsével évtizedek múlva is bizonyítható lesz, hogy valaki ott járt.

Az eDNS-alapú technológia kecsegtető távlatai miatt az állami szervek várhatóan világszerte egyre több pénzt fognak költeni a fejlesztésére. A tudományos életben ilyen kutatások tervezésekor világszerte szigorú etikai kritériumoknak kell megfelelni, az USA-ban a bűnüldözési szervekre és az üzleti szférára azonban ilyen korlátok nem, vagy csak sokkal lazábban és többnyire utólag érvényesíthetők. Például azt, hogy egy új technológiát a nyomozók jogszerűen vetettek-e be, végső soron a bíróságnak kellene eldöntenie. Csakhogy a tudománynak gyakran még nincsenek kiérlelt válaszai, így a kirendelt szakértők szakértelme kétséges lehet, az esküdtszéknek pedig a sötétben tapogatózva kell döntenie.

Az NYU jogász professzora, Erin Murphy szerint az USA-ban a hatóságok úgy állnak az új technikákhoz, hogy hacsak a törvény nem tiltja, azt tehetnek, amit akarnak. Ennek megfelelően a nyilvánosság gyakran csak utólag értesül az újítások rendszerbe állításáról. Ez volt a helyzet a DNS-alapú körözési fotók első megjelenésekor, vagy amikor egy sorozatgyilkost a nyomozók végül úgy azonosítottak, hogy utolsó próbálkozásként a helyszínen talált DNS-mintákat összevetették a családfakutatók adatbázisaival, és mázlijukra szerepelt ott pár távoli rokon, onnantól pedig már viszonylag egyszerű dolguk volt.

A gond az állami szervekkel és az üzleti szférával az, hogy szeretik az új eszközök és technológiák előnyeit népszerű példák mentén kidomborítani, arról azonban nem beszélnek, hogy az újításokat olyan célokra is használják vagy használhatják, amelyeknek sokkal kevésbé pozitív a megítélése.

Arra például a legtöbben rábólintanak, hogy egy bűncselekmény helyszínén a rendőrök rögzítsék a levegőben szálló eDNS-nyomokat. Közben egyáltalán nem egyértelmű, hogy ezek a nyomaink egyáltalán kit illetnek. Ha lehetetlen úgy végigmenni az utcán vagy bemenni a boltba, hogy például a levegőben ne hagyjunk magunk után eDNS-maradványokat, az vajon feljogosítja-e az állam szerveit, hogy azokat külön törvényi felhatalmazás vagy bírói engedély nélkül is begyűjthessék, megőrizhessék és elemezzék? Vagy, a vállalati szférára visszatérve, biztosan akarjuk-e, hogy az egészségbiztosítók, a gyógyszercégek vagy a munkáltatók a tudtunk nélkül szerezhessenek belőlük információkat az egészségi állapotunkról?

Az eDNS-technológia jövője felmérhetetlen. Sokan hasonlítják ahhoz, ahogy Kínában már jó ideje használják a mindent behálózó kamerarendszerek és a biometrikus adatbázisok együttesét az etnikai kisebbségek tagjai vagy politikailag veszélyesnek tartott személyek azonosítására és követésére. Csakhogy az eDNS esetében a nyomok, ahogy azt az NYU professzora, Erin Murphy hangsúlyozza, nem csak a célszemélyekre, hanem a teljes rokonságukra, és nem csak a jelenre, hanem időben visszafelé az őseikre, és előre, a leszármazottaikra is kiterjednek.

A mesterséges intelligencia genetikai célú kutatási használata az egyik olyan tudományterület, ahol robbanásszerű fejlődés várható. Putyinnak és Macronnak egyelőre nem kell attól tartaniuk, hogy a meglévő betegségeik kiolvashatók a tárgyalóban begyűjtött levegőből. De nincs ember, aki ma meg tudná mondani, mi mindent lehet majd pár év múlva kimutatni a mintából, amit valamelyik éber titkosszolgálat most a környezetükben megszerez.

Borítókép: Google DeepMind