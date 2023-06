Kiszáll a Mol a fehérvári fociból

Pénteken közölte a Mol, hogy nem hosszabbítják meg a 2010-ben kötött szponzori szerződést a Fehérvár FC-vel. Az olajtársaság 2018-ban lett névadó szponzora a csapatnak, ahova az elmúlt években rengeteg államközeli forrás vándorolt, és a csapat ugyan háromszor is bajnok lett (2011., 2015., 2018.), illetve megjárták az Európa-liga csoportkörét, de az idei szezon rendkívül sok szenvedést hozott a rengeteg beleölt közpénz ellenére is, a fehérváriak a kiesés elől menekültek, és a rossz játék miatt már Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András is beszólogatott a milliárdos klubtulajdonos/Orbán-barát Garancsi Istvánnak.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Garancsi István, a Videoton FC tulajdonosa a lelátón a Rosenborg győzelmével záruló DVSC-meccsen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2015. július 30-án. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

„Köszönjük az elmúlt 13 évet! A magyar sport meghatározó támogatójaként kiemelkedően sikeres volt az együttműködésünk. A Fehérvár FC tulajdonosával elindított közös munka célja az volt, hogy itthon is létre hozzunk egy professzionális labdarúgó klubot, ahol tiszták a folyamatok, hosszú távon biztosítottak a feltételek és üzleti alapokon nyugszik a működés. Bízunk abban, hogy ez a váltás, az új impulzusok jó hatással lesznek az egyesületre, a városra és újra a sikeres pályára terelik a csapatot. Köszönjük a klub valamennyi játékosának, szakemberének és vezetőjének a közös munkát és az elmúlt éveket. 2010-óta a magyar labdarúgás nemzetközi mércével is nagyot lépett előre, és minden magyar büszke lehet az eredményekre." – mondta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója a közlemény szerint.

Kapcsolódó érdekesség, hogy nemrég Garancsi és a Mol-vezér Hernádi Zsolt együtt sétáltak egyet a Városmajorban.