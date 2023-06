Külföldi ügynök lett Putyin pártjának egykori képviselője, aki maga is megszavazta a külföldi ügynökök listázását lehetővé tevő törvényt

Az orosz igazságügyi minisztérium váratlan személlyel bővítette a "külföldi ügynökök" nyilvántartását a múlt héten: rákerült a listára az egykori parlamenti képviselő, a korábban a Putyin-féle Egyesült Oroszország színeiben politizáló dagesztáni Magomed Gadzsijev is.

A sors amolyan iróniája, hogy 2012-ben maga is megszavazta képviselőként a külföldi ügynökök listázását lehetővé tévő törvényt, illetve azóta is számos olyan politikai lépést támogatott, melyek fontosak voltak Putyinnak: a Krím elcsatolását vagy például a javaslatot, hogy a telekommunikációs cégeknek muszáj minden adatot hat hónapig eltárolni, és szó nélkül átadni a rendőrségnek, ha kérik. Összesen három cikluson át volt képviselő, és támogatta a háború megindítását is (azaz a különleges katonai hadműveletet) Ukrajna ellen, sőt még humanitárius konvojt is szervezett Donbászba és Luhanszkba.

Ennek ellenére mégis a listára került, és a Meduza annak járt utána, hogy hogyan történhetett mindez. Gadzsijev ugyan ránézésre sokáig tényleg mindent úgy tett, ahogy azt a Kremlből elvárják, de közben a jelek szerint a háttérben igyekezett bebiztosítani magát: áprilisban a Telegramra kerültek ki a telefonhívásairól készült felvételek, melyek egyikén a volt politikus felajánlotta, hogy hajlandó lehet titkokat elárulni az orosz hatóságokról egy olyan személynek, aki a feltételezések szerint nyugati titkosszolgálatokkal állhat kapcsolatban, de csak akkor, ha előbb kap egy európai útlevelet.

„Sokat tudok, de nem akarom elmondani. Ha megvan az útlevél, akkor beszélhetünk sokat. Előbb a jegyek, aztán a mozi. Nem nézheted meg a filmet, amíg nincs meg a jegyed” – hangzott el a felvételen, ahol a politikus arról is beszélt, hogy jelenleg az Egyesült Államokban van, és Ukrajnát támogatja, és elmondása szerint ő segített összehozni egy találkozót Zelenszkij kabinetfőnöke és a dubaji koronaherceg között, A Meduza nem találta nyomát annak, hogy ez a találkozó megvalósult volna, de persze kizárni nem lehet, hogy titokban tárgyaltak egymással.

Az egyik felvételen a Gadzsijev-hangú megszólaló elmondta azt is, hogy kész feladni orosz állampolgárságát, és arról is beszélt, hogy ő valójában nem is orosz, hanem dagesztáni, és 25 éven át harcoltak az oroszok ellen. Korábban a politikust kitüntették a megszállt ukrajnai területeken létrehozott orosz bábszeparatista köztársaságok vezetői.

Ehhez képest a hangfelvételek kikerülése óta nagyot változott a helyzete, az Egyesült Oroszországból is kizárták, és Kreml-közeli források szerint vélhetően bűnügyi eljárás is indulhat ellene, illetve lefoglalhatják majd orosz ingatlanait.

A lap forrásai szerint a politikus amúgy meglehetősen kevés hatalommal bíró képviselő volt Moszkvában, mindig úgy szavazott, ahogy Putyin elvárta, de kevés politikai súllyal bíró régiót képviselt és nem is fért hozzá a fontos döntésekhez. 2020-ra aztán még Dagesztánban is megkopott a befolyása, és amikor a helyhatósági választásokon csak második lett, a pártból nem siettek a segítségére, egyszerűen kikerült a parlamentből.

A Meduza információi szerint a döntés, hogy külföldi ügynökként listázzák az expolitikust, Putyin kormányában született meg a hírszerzéssel együttműködve, és a cél az volt, hogy világos üzenetet küldjenek az összes többi jelenlegi és egykori politikusnak, eszük ágába se jusson hasonló dolgokra vetemedni.