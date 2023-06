Széket is a bíró felé dobtak az AS Roma szurkolói a ferihegyi reptéren

A Budapest Airport éjszakai tájékoztatása szerint egy emberrel szemben indított eljárást a rendőrség a csütörtök esti incidenst követően, amikor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az Európa Liga döntőjére érkező AS Roma szurkolók közül többen felismerték és inzultálni kezdték a meccs játékvezetőjét, Anthony Taylort.

A tegnap, általunk is bemutatott felvételek mellett előkerült azóta egy másik helyszíni videó is, amin azt látni, hogy valaki egy széket is a bíró felé dobott, de ezt az egyik rendőr kivédte.

A Budapest Airport közleménye szerint a játékvezetőt „a vesztes Roma csapat szurkolói felismerték a játékvezetőt a repülőtér éttermi területén, ahol a járata indulására várakozott. A repülőtér-üzemeltető és a Rendőrség szoros együttműködésének, illetve a szurkolók érkezésének és távozásának idején a repülőtéren elrendelt fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően a hatóság azonnal közbeavatkozott, és a játékvezetőt az egyik váróba kísérték, majd pedig rendőrök kíséretében biztonságosan felszállt a járatára. Az incidensben részt vevő olasz állampolgárt a Rendőrség elfogta, és garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőeljárást indított vele szemben.”

Az AS Roma szerda este 11-esekkel maradt alul a Sevillával szemben az EL-döntőben. Taylor összesen 14 sárga lapot osztott ki, a lapok nagy részét a Roma kapta, többek között Jose Mourinhót, a csapat edzőjét is figyelmeztette a bíró. A meccs után Mourinho kibaszott szégyennek nevezte Taylort a Puskás Aréna parkolójában.