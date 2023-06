Találkoztak a BRICS külügyminiszterei, Putyinnak nem kell félnie attól, hogy Dél-Afrikába utazzon

A BRICS országok külügyminiszterei a világrend Nyugattól való eltávolításáról beszéltek két napos dél-afrikai találkozójukon. A Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és a házigazda Dél-Afrikai Köztársaságot tömörítő gazdasági blokk tárgyalásait beárnyékolják az Ukrajnában elkövetett orosz háborús bűnökkel kapcsolatos vádak, írja a BBC.

Naledi Pandor, Dél-Afrika külügyminisztere arról beszélt, hogy csoportjuk víziója az, hogy vezető globális szerepet töltsön be egy geopolitikai feszültségek, egyenlőtlenségek és globális bizonytalanság által sújtott világban. A portál összefoglalója szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról is beszélt, hogy „több mint egy tucat” ország, köztük Szaúd-Arábia is érdeklődik a csoporthoz való csatlakozás iránt. Subrahmanyam Jaishankar indiai kollégájuk annak fontosságát hangoztatta, hogy határozott üzenetet küldjenek arról, „hogy a világ többpólusú, úton van afelé, hogy újra egyensúlyba kerüljön, és a régi módszerek nem képesek kezelni az új helyzeteket".

A fokvárosi találkozó alatt sokan tüntettek Lavrov ellen, voltak, akik az orosz külügyminisztert ábrázoló, „gyermekgyilkos” feliratú képet tartottak a kezükben.

photo_camera Naledi Pandor dél-afrikai- (k), Szergej Lavrov orosz- (2. j), Subrahmanyam Jaishankar indiai-(j), Csin Gang kínai államtanács-tag és külügyminiszter (b) és Mauro Vieira brazil külügyminiszter (2. b) a BRICS külügyminiszterinek találkozója után a dél-afrikai Fokvárosban 2023. június 1-jén. Fotó: BRICS / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Putyinnak nincs mitől félnie Dél-Afrikában



Emlékezetes, hogy korábban a Dél-Afrikai Köztársaság kormánya jogi segítséget kért, ugyanis tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), ami nemzetközi elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen ukrán gyerekek elhurcolása miatt, tehát Dél-Afrika hivatalosan kötelezhető lenne arra, hogy az orosz elnököt őrizetbe vegyék, ha elmegy a BRICS országok vezetőinek augusztusi találkozójára.

Dél-Afrika kormánya ezt a zavart azzal küszöbölte ki, hogy a héten általános diplomáciai mentességet biztosított az augusztusi csúcstalálkozón részt vevő összes vezetőnek. Ez azt jelenti, hogy Vlagyimir Putyin elutazhat Johannesburgba, és nem kell attól tartania, hogy az ország eljár az elfogatóparancs alapján, írja a Guardian.