Rácz András: Akiknek meg kellene állítaniuk az ukrán offenzívát

Egyre több olyan információ érhető el, amelyek alapján hamarosan valóban megindul a régóta várt, a kijevi vezetés által hónapok óta folyamatosan lebegtetett ukrán ellentámadás az országot megszálló orosz erők ellen. Ebben az elemzésben azt igyekszem megvizsgálni, hogy Oroszország milyen helyzetben és milyen erőkkel várja ezt.

Kivérzett szárazföldi reguláris haderő

Az orosz hadsereg szárazföldi egységei, amelyek a harcok fő terhét viselték, példátlanul súlyos veszteségeket szenvedtek a háború elmúlt tizenöt hónapjában. A The Military Balance 2022-es kiadása szerint a mostani eszkaláció kezdetén az orosz haderő létszáma hivatalosan 900 ezer fő volt. Ebből körülbelül 260 ezer fő volt a sorkatona, akiket – néhány kivételtől eltekintve – Moszkva nem vetett be Ukrajnában. Összesen tehát 2022. február 24-ei állapot szerint Oroszország elméletileg maximálisan mintegy 640 ezer katonát vethetett volna be az invázió során. Ennek valamivel kevesebb mint harmada tette ki a tényleges inváziós erőket. A haderő 900 ezer fős összlétszámából 280 ezret tett ki a harcok fő súlyát viselő szárazföldi haderőnem, és további 45 ezer főt a szintén aktívan alkalmazott, Oroszországban lényegében önálló haderőnemként kezelt légidesszant.