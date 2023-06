photo_camera Till Lindemann, a Rammstein frontembere 2017 áprilisában Berlinben Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance/AFP

A német (regionális) közszolgálati NDR (Norddeutscher Rundfunk) és a Süddeutsche Zeitung oknyomozásai alapján szexuális visszaélések sorozatával vádolják a Rammstein énekesét, Till Lindemannt.

A hét elején az együttes egyik ír rajongója, Shelby Lynn számolt be arról, hogy szexuális erőszak áldozata volt. Lynn az együttes vilniusi koncertjén hívták meg egy privát bulinra, amin Lindemann részt vett.

A frontember rendkívül agresszívan reagált, amikor a nő visszautasította őt. Lynn azt írta a bejegyzésben, hogy valamelyik italába kábítószert keverhettek, mert ugyan csak két teqilát ivott, de az este egy jelentős részéről így sincsenek emlékei.

Zúzódásokkal ébredt egy hotelszobában, és következő nap végig hánynia kellett. A sérüléseiről képet is posztolt és panaszt tett a rendőrségen. Lynn később tisztázta, hogy nem volt szexuális erőszak áldozata. Viszont miután megosztotta tapasztalatait, több áldozat is jelentkezett nála, és az ő ügyéből kiindulva indított nyomozást az NDR és a Süddeutsche is.

Mindkét tudósításban több további, összesen tucatnyi áldozat szólalt meg. Köztük többen szexuális visszaélés áldozatai lettek. Az interjúkból az derült ki, hogy az együttes emberei rendszeresen toboroztak nőket, hogy kielégítsék Lindemann szexuális szükségleteit a koncert utáni privát bulikon. A toborzás részben a koncerteken személyesen, részben Instagramon történt.

Egyeseket megkértek, hogy küldjenek magukról képanyagot, vagy lefilmezték őket, mielőtt döntöttek arról, kaphatnak-e tényleg meghívást. Instruálták őket, hogyan öltözzenek fel, és rendszerint a színpad előtt elkerített külön szektorba kaptak meghívást.

Az egyik áldozatot kifejezetten tájékoztatták arról, hogy a koncert utáni buli olyan nők számára nyitott, akik szeretnének szexelni Lindemannal, és hogy az énekes különösen a fiatal nőket részesíti előnyben. A nőknek a korát nem kérdezték, viszont minden esetben alkoholt és drogot kínáltak fel nekik.

Az áldozatok közül többen nevük elhallgatása mellett, de jogi felelősségük tudatában vállalták, hogy áldozatok voltak. Az egyikük arról számolt be, hogy azért tűrte el az erőszakot, mert Lindemann volt az elkövető, és sokáig nem is eszmélt rá, hogy milyen súlyos hatalmi és szexuális visszaélés történt vele szemben. Egy másik áldozat azt mondta, hogy öntudatlanul feküdt egy hotelszobában, miután részt vett egy ilyen koncert utáni bulin, és amikor felébredt, az énekes még rajta feküdt.

A nő később az együttes beosztottaitól próbált újra kapcsolatba lépni Lindemannal, hogy legalább azt ki tudja deríteni, használt-e óvszert, de nem járt sikerrel.

Az együttes emberei, akik közreműködtek a visszaélésekben, és maga Lindemann sem válaszolt az újságírók kérdéseire.

A Lynn által közzétett bejegyzésre a Rammstein azt közölte, hogy kizártnak tartják, hogy ilyesmi megtörténhetett az együttes környezetében, és nincs is tudomásuk semmilyen hatósági vizsgálatról. (Süddeutsche Zeitung / DW)