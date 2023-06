Szoboszlai Dominik az új ifjabb Lisztes, de mi lesz ennek a vége?

Az RB Leipzig szombat este 2-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot és megnyerte Német Kupát. A második gólt Szoboszlai Dominik lőtte, ezzel Détári Lajos után ő lett a második magyar, aki eredményes volt a sorozat döntőjében.

photo_camera Fotó: TOM WELLER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Lipcse játékosai a szurkolókkal együtt ünnepelték a győzelmet, és természetesen a pirotechnika sem maradhatott el, az egyik képen Szoboszlai kezében is van egy fáklya. A magyar játékos büntetésre számíthat, írja a német Bild, hozzátéve, többen is súlyos büntetést kaptak már hasonló viselkedésért. A Werder Bremen válogatott csatárának, Niklas Füllkrugnak például 25 ezer eurót kellett fizetnie, de volt olyan is, akit két mérkőzésre eltiltottak. Az RB Leipzig igazgatója, Oliver Mintzlaff elítélte a pirotechnikát, szerinte ennek nincs helye a stadionokban.

Magyarországon is előfordultak hasonló esetek mostanában: ifj. Lisztes Krisztián, a Ferencváros középpályása az Újpest elleni bajnoki győzelem után görögtűzzel ünnepelt, az MLSZ 300 ezer forintos büntetést szabott ki a játékosra. Az FTC szurkolói felajánlották, hogy összegyűjtik és kifizetik az összeget.