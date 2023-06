A fia után most Hadházy Ákos is bemutatott a közmédiának

„Nem voltam igazságos, amikor nyilvánosan megfeddtem a fiamat, amiért beintett a közmédiának. Valójában mindannyiunknak ezt kellene tenni és ahogy már sokszor elmondtam: ebben az országban akkor lesz változás, ha majd egyszer sok tízezren tesszük meg ugyanezt, egyszerre” – írja legutóbbi Facebook-posztjában Hadházy Ákos, aki egy fotót is mellékelt, amin az MTVA Kunigunda utcai épülete előtt felemeli a középső ujját.

photo_camera Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A független képviselő bejegyzését azzal kezdte, korábban azt írta, érti, miért mutatta a fia a középső ujját az M1 „hírhamisító szerkesztőjének”, de „helytelen volt beintenie”. Most viszont úgy érzi, ezt már újra kell gondolnia, és „az érzékeny lelkületű hírhamisítók kedvéért” a következő három hónapban minden nap konkrét példákkal fogja bemutatni, „miért volt igaza” a fiának.

„Minden este be fogok mutatni egy-két kirívóan manipulatív és elfogult tudósítást az előző esti híradóból. És két-három olyan témát is fel fogok sorolni a független sajtó anyagaiból, amelyeknek az úgynevezett közmédia híradójában is ott kellett volna lennie, de a cenzorok nem engedték adásba.”