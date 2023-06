Ferenc pápa szerint nem minden jelenés valódi

"A Szűzanya sose hívja fel magára a figyelmet" - közölte az olasz közszolgálati tévé 1-es csatornájának adott vasárnapi interjújában Ferenc pápa, a római katolikus anyaszentegyház feje, majd még azt is hozzátette, hogy nem minden jelenés valódi. A pápa arra a hírre reagált, hogy egy asszonyság könnyezni látni vélte a rómához közeli Trevignano Mária-szobrát.

photo_camera Ferenc pápa a vasárnapi mise után a Szent Péter téren a Vatikánban 2023. június 4-én. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

A pápához amúgy maguk a trevignanóiak apelláltak, kérvén, hogy lépjen fel Maria Giuseppe Scrapullával szemben. Az asszonyság, akit "látónak" és "a Szentnek" is becéznek, öt éve rendez havi zarándoklatot a Bracciano-tóra néző parkba, ahol a Szűzanya szobra áll. A szobrot maga Scrapulla állította, a neves hercegovinai zarándokhelyen, Medjugorjéban vásárolta, és azt állítja, hogy amióta hazahozta, időről időre vért könnyezik, és üzeneteket tolmácsol neki.

A helyi püspök, Marco Salvi a múlt héten már kérlelte a zarándokokat, hogy hagyják abba, amíg az egyház hatóságok ki nem vizsgálják a szoborról megfogalmazott csodás állításokat. Amelyek amúgy már a világi hatóságok érdeklődését is felkeltették: Scrapulával szemben azzal a gyanúval vizsgálódnak, hogy dísznóvért kent a szoborra, ezzel megtévesztve híveit. Az asszonynak amúgy nem ez volna az első csalási ügye, korábban már csődbüntettért elítélték, amikor elsikkasztotta egy jótékonysági alap pénzeit. (Via The Guardian)