Kegyetlen sorozatgyilkosnak tartották a gyászoló anyát, évtizedekig ült a börtönben, a tudomány végül fölmentette

Kathleen Folbigg 20 évet ült börtönben, miután 2003-ban elítélték négy gyermekének meggyilkolásáért. Akkor Ausztrália legszörnyűbb női sorozatgyilkosának, az ország leggyűlöltebb nőjének nevezte őt a sajtó. Kathleen viszont végig kitartott amellett, hogy ártatlan, és négy csecsemője természetes okok miatt halt meg. A genetika végül neki adott igazat, a tudomány ugyanis annyit fejlődött az elmúlt 20 évben, hogy az újabb vizsgálatok kétségbe vonták az asszony bűnösségét. Június 5-én Új-Dél-Wales állam kormányzója kegyelmet adott Kathleen Folbiggnek, aki nem az ország legkegyetlenebb sorozatgyilkosa, hanem egy szerencsétlen anya, akivel a természet, a genetika és az ausztrál igazságszolgáltatás is a lehető legkegyetlenebbül bánt. Négy gyermekét és élete 20 évét is elveszítette.

„A babám nem lélegzik, hármat már elvesztettem”

Kathleen Folbigg esete 1999-ben, igazi tragédiája viszont 10 évvel korábban kezdődött. 1999 március elsején riadtan hívta a mentőket, miután 18 hónapos kislánya, Laura légzése leállt. A telefonba azt mondta: Nem lélegzik a kisbabám, hármat már elvesztettem a SIDS miatt, három már elment”. Kathleen 1989 és 1999 között már valóban három gyermekét elvesztette, első fia, Caleb 19 naposan, második fia, Patrick 8 hónaposan, első lánya, Sarah pedig 10 hónaposan hunyt el. A mentők 9 percen belül kiértek Folbigg Új-Dél-Wales állambeli otthonába, de nem tudták Laurát újraéleszteni, így Kathleen negyedik gyermeke is meghalt. Kathleen azt állította, hogy mind a négy gyermeke a magyarul bölcsőhalálnak vagy hirtelen csecsemőhalálozásnak nevezett, angolul SIDS rövidítéssel (sudden infant death syndrome) emlegetett jelenség áldozata lett. A hatóságok viszont azt gyanították, hogy valójában Kathleen végzett a gyermekeivel, egy akkor népszerű, azóta viszont cáfolt, Meadow-törvényként ismert elmélet alapján, amely szerint háromnál több csecsemőhalálozás nem fordulhat elő egy családban. Miután pedig megtalálták Kathleen naplóját, amelynek egyes részeit úgy lehetett értelmezni, mintha a nő magát okolná a gyerekei haláláért, 2001-ben megvádolták gyilkossággal. Két évvel később háromrendbeli gyilkosság és egy rendbeli emberölés vádjában találták bűnösnek, és 40 év börtönbüntetésre ítélték. Akkor 35 éves volt.

photo_camera Kathleen Folbigg a bíróság épülete előtt Syndeyben, 2003-ban Fotó: Reuters Photographer/REUTERS

Naplók és elméletek

Az ítéletet már akkor rengetegen kritizálták, többek között azért, mert az ügyészség úgy szemezgetett Kathleen naplójából, hogy arról semmilyen pszichológiai vagy egyéb szakvéleményt nem mutattak be. Ezekben tényleg furcsa dolgok szerepeltek, Laura halála előtt például arról írt, hogy sokszor türelmetlen és „kegyetlen” volt Sarah-val, aki “egy kis segítséggel” ment el. Az ügyészség ezeket a sorokat úgy kezelte, hogy Kathleen lényegében beismerte, megölte, megfojtotta a gyermekeit. Szakértők szerint viszont egy traumatizált, gyászoló és talán depressziós anya soraiból ezt nem lehet ilyen egyértelműen kiolvasni, elítélni valaki gyilkosságért ennyi alapján hatalmas felelőtlenség és igazságtalanság.

Az ügyészségnek más bizonyítéka ugyanis nem nagyon volt. A négy kisbabán semmilyen, erőszakos halálra utaló külső és belső nyomot nem találtak a boncolásuk során, pedig, ahogy az ügy 2023-as ismételt vizsgálatánál egy szakértő elmondta, arra nagyon kicsi volt az esély, hogy ha mind a négy csecsemőt megfojtották, annak egyiken sem maradt nyoma.

Az ügyészség nem ezt a valószínűséget vizsgálta, hanem a már említett Meadow-törvényt, amely szerint nagyon valószínűtlen, hogy egy családon belül három vagy annál több bölcsőhaláleset előforduljon. A törvényt itt tudományos, nem jogi értelemben kell érteni: ez egy elmélet, amivel Roy Meadow angol orvos állt elő, aki egyenesen azt mondta, az ilyen eseteket gyilkosságnak kell kezelni, amíg az ellenkezője nem bizonyított. Meadow több hasonló perben szakértő tanúként közreműködött Nagy-Britanniában. Csakhogy a „törvénye” számos statisztikus szerint a valószínűségszámítás teljes félreértésén alapul, amit már a 90-es évek végén is kritizáltak. Azóta lényegében cáfoltnak és meghaladottnak tekintik az elméletet, Kathleen Folbigget viszont még simán elítélték ez alapján.

Genetikai bizonyíték

Folbigg végig kitartott az ártatlansága mellett, perének újratárgyalásáért rajta kívül is sokan kampányoltak, köztük genetikával foglalkozó tudósok is. 2018-ban ezek hatására Új-Dél-Wales főügyésze új vizsgálatot rendelt el. Ennek részeként genetikus szakértők feltérképezték az elítélt és négy gyermeke DNS-ét, és ebből olyan dolgok derültek ki, amelyek teljesen más megvilágításba helyezik az egész tragikus esetet, és amit 2003-ban még egyszerűen nem ismert a tudomány. A 2019-ben véget ért vizsgálat eredményeiből egy kutatócsoport 2020 őszén közölt tanulmányt. A tudósok arra jutottak, hogy Kathleen és lányai egy ritka mutációval rendelkeztek a CALM2 génjükben, amit már korábban összefüggésbe hoztak a gyakran halálos kimenetelű szívritmuszavar gyakoriságával. Nem sokkal a haláluk előtt Laura és Sarah is légúti fertőzésben szenvedett, a tudósok szerint ez járhatott olyan szövődményekkel, amik az erre hajlamos lányoknál szívritmuszavart okoztak, abba halhattak bele. Felmerül a kérdés, hogy ha Kathleen is rendelkezik ugyanezzel a mutációval, ő hogyan élte meg a felnőttkort. A kutatók szerint a lányok az édesapjuktól örököltek egy másik génmutációt, a REM2 G96A kódnevűt – amivel Kathleen nem rendelkezett –, és ez növelte a szívritmuszavar valószínűségét.

Kathleen fiai halálának lehetséges okára is találtak magyarázatot a kutatók a géntérképben. Patrick és Caleb is rendelkezett a BSN nevű génvariánssal, amelyet egy 2022-es kutatás összefüggésbe hozott a súlyos, akár halálos epilepsziás sokkok kialakulásával. A két fiú közül Patrick a halála előtt biztosan szenvedett epilepsziás rohamban. A kutatók szerint esetükben ez a szerencsétlen genetikai örökség is elvezethetett a halálukhoz.

Mivel a bölcsőhalál valódi okát nem lehet megállapítani, azt sem tudni, hogy valóban ezek a betegségek okozták-e Kathleen gyermekeinek a halálát, de az biztos, hogy ma már sokkal erősebb tudományos bizonyítékok állnak rendelkezésre, amelyek megkérdőjelezik, hogy kétséget kizáróan az anyjuk gyilkolta volna meg a gyerekeket.

A genetikai kutatások eredményei után 2021-ben 90 neves ausztrál tudós és egészségügyi szakember, köztük az orvosi Nobel-díjjal kitüntetett Elisabeth Blackburn és Peter Doherty is nyílt levélben kérte Új-Dél-Wales kormányzóját, hogy adjon kegyelmet Kathleen Folbiggnek.

photo_camera Folbigg 2019-ben Fotó: JOEL CARRETT/AAPIMAGE via Reuters Connect

20 év után igazság

Az új bizonyítékok alapján újabb vizsgálatot rendeltek el, ennek eredményét hétfőn ismertette az ügyészség. A Thomas Bathurst volt állami igazságügyi miniszter vezette vizsgálat azt állapította meg, hogy a négy vádpontból egy sincs, amelynél az új ismeretek fényében minden kétséget kizárólag megállapítható lenne Folbigg bűnössége. Bathhurst szerint a vizsgálat azt állapította meg, hogy legalább három gyerek esetében nagyon valószínű a természetes halál, és az új eredmények a negyedik gyilkosság vádjának alapjait is kikezdték. A vizsgálat vezetője azt nyilatkozta, hogy az eredmények alapján úgy látja, semmi okuk mást feltételezni Kathleen Folbiggról, mint hogy szerető és odaadó édesanyja volt a gyermekeinek. Éppen ezért azt javasolták a kormányzónak, hogy adjon kegyelmet.

A kegyelemmel Kathleen Folbigg szabad, az ausztrál igazságügyi rendszer viszont elvileg továbbra is úgy tekinti, hogy bűnös a vádpontokban, amikben elítélték. A vizsgálat eredménye alapján később fellebbezni lehet a húsz évvel ezelőtti ítélet ellen, így az ausztrál igazságszolgáltatás talán legnagyobb visszaélésének áldozata nemcsak a szabadságát kaphatja vissza, de tisztára moshatja a nevét is. Ügyvédje és barátai azt mondják, Kathleen pénzügyi jóvátételt is követel majd az őt 20 évre bebörtönző államtól – de a gyermekei elvesztéséért semmi sem tudja kárpótolni.