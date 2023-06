Nagykoalíciós kormány állt fel Bulgáriában, mindkét párt a ciklus felére ad miniszterelnököt

Több hónapig tartó politikai patthelyzet után megalakult az új bolgár kormány. Az elmúlt két évben ötször tartottak parlamenti választásokat Bulgáriában, a legutolsót április 2-án. Az azóta eltelt két hónapban ügyvezető kormány vezette az országot.

Az új bolgár kormányt a választáson győztes GERB-SDS és a második helyezett PP-DB pártcsoportok politikusai alakították meg. Az ország miniszterelnöke az első kilenc hónapban a centrista Folytatjuk A Változást (PP) párt politikusa, Nyikolaj Denkov lesz. Utána azonban a második kilenc hónapra Marija Gabriel, a konzervatív Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERP) politikusa veszi majd át a helyét.

photo_camera Marija Gabriel és Nyikolaj Denkov Fotó: DIMITAR KYOSEMARLIEV/AFP

A pártok ezzel egy igazi politikai nóvumot alkalmaznak az országban. Korábban még nem volt rá példa, hogy két miniszterelnök felossza egymás között a kormányzati ciklust. A felek ugyanakkor nem foglalták szerződésbe ezen kikötésüket, csupán „gentlemen's agreement"-ként hivatkoztak rá.

A sikeres kormányalakítás azért is hírértékű, mert a két nagy párt korábban mereven elzárkózott egy esetleges koalíciótól, többször meg is vádolták egymás politikusait korrupcióval. Szövetségre lépésükkel többek között Rumen Radev elnök hatalmát is korlátozni akarták, mely az elmúlt hónapokban jelentősen megnőtt a belpolitikai patthelyzet miatt.

Az új kormány egyik legfontosabb feladata az euró bevezetése, valamint a schengeni övezetbe történő belépés lesz. Utóbbi Ausztria vétója miatt nem sikerült tavaly a bolgároknak. Az eurózónába történő belépés céldátumát pedig azért kellett 2024-ről 2025-re kitolniuk, mert lemaradásban voltak a szükséges törvényi előfeltételek megteremtésében.

A kormány megbízatása 18 hónapra szól. Többen azonban szkeptikusak, hogy kitart-e a szövetség addig, és nem lesz-e szükség rövid időn belül egy hatodik parlamenti választás megtartására is. (via Süddeutsche Zeitung)