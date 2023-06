Orbán Ráhel 273 millió forintért 34 hektár szőlőt vásárolt Tokajban

273 millió forintért 34 hektárnyi szőlőt vásárolt Orbán Ráhel Tokaj-Hegyalján Kántor Andrea Erzsébettől - írta meg az Átlátszó. Ezek nem akármilyen szőlők: ezekről szólt húsz évvel ezelőtt az Orbánék családi boros cégének ügyeit leleplező híres Élet és Irodalom-beli cikksorozat.



Magát az adásvételt Orbán Ráhel nevében a férje, Tiborcz István intézte. Az eladó sem akárki: Kántor Andrea korábban annak a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Szárhegy Kft.) volt ügyvezetője és társtulajdonosa, amelyik Orbán feleségének, Lévai Anikónak a résztulajdonában állt.

Maguk a kérdéses szőlőterületek az Átlátszó cikke szerint korábban szintén Lévai Anikó tulajdonában voltak. Egy 2005-ös parlamenti vizsgálati jelentésből derül ki, hogy Lévai eleve milyen furcsa kedvezménnyel juthatott földhöz: Sárazsadány önkormányzata 50529 m2 zártkertet például 2 forintos négyzetméteráron, 100 ezer forintért adott el neki. Amikor négy évvel később egy magánszemélytől vásárolt hozzá alig több mint feleakkora, 30 ezer négyzetméteres területet, azért már másfél milliót fizetett.

Miután az ÉS sokat írt a Szárhegy Kft állami támogatásáról, Lévai eladta a tulajdonrészét a cégben, de a földeket magánemberként megtartotta, később pedig az Orbán-család bizalmasának, Kékessy Dezsőnek adta el őket, aki a Szárhegyben is tulajdonostársa volt. A szőlők később Kékessytől Kántor Andreához kerültek, most pedig papíron is visszaálltak az Orbán-klán egyik tagjára.

A kérdéses szőlőterületet a Patrícius Borház bérli. Erről sokáig nem lehetett hivatalosan tudni, hogy kié, mivel egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelő, az Abraham Goldmann Zrt kezében volt, ám a Goldmann pár hónapja a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Zrt-hez került.