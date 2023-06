Akik stagnálnak, és akik nem

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb híreivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

Necces területre tévedt az ellenzéki városvezetés. Budapest fontos reklámhelyeit, a lámpavasakat osztották volna újra. Kalamajka lett belőle, majd jött Orbán, és lezárta a vitát, írtuk meg csütörtök reggeli cikkünkben, arról, hogy hogyan dőlt el a villanyoszlopokra kihelyezhető értékes fővárosi reklámfelületek sorsa.



Szinte minden napra jut egy adat arról, hogy mennyire megreccsent a magyar gazdaság. Szerdán például az derült ki, hogy 8,3 százalékkal esett vissza az ipari termelés áprilisban tavalyhoz képest, és szintén új adat, hogy egy év alatt 270 beruházást fagyasztott be a kormány. Ezek fényében annyira nem is meglepő, hogy az OECD is stagnálást vár Magyarországon. Persze akadtak azért jó hírek is: Orbán Ráhel például 273 millió forintért 34 hektár szőlőt vásárolt Tokajban.

Ismét kifejezetten éles üzenetet küldött a magyar kormánynak David Pressman amerikai nagykövet: beszédében kifejtette, aggodalomra ad okot, hogy a kormány Oroszországra támaszkodik, miközben az „megpróbálja lefejezni demokratikus szomszédját".

A kedden a parlament elé benyújtott státusztörvény miatt szerdán letétbe helyezte felmondását Pliz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója, és hír volt a nap folyamán az is, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el, mert ismeretlen anyagtól lettek rosszul az iváncsai akkumulátorgyár dolgozói.

Beszámoltunk karrierhírekről is, nevezetesen hogy helyettes államtitkár lett Marosvári Csaba, aki Szijjártóval együtt tapsolt el 5,5 millió forintot egy repülőúton. És ha már Szijjártó: kiderült az is, hogy a külügyminiszternek fogalma sincs arról, hogy ledarálták-e a lélegeztetőgép-beszerzések iratait.

Írtunk arról, hogy Pócs János fideszes országgyűlési képviselő szerint Brüsszel rosszabb, mint a kommunizmus, nagyobb a diktatúra, és hír volt még, hogy

A Qubit szerdán arról írt, hogy a politikai elszántságon múlik, hogy 2050-re Magyarország is kizárólag megújuló energiából fedezze a szükségletét. Illetve volt egy érdekes cikkük arról is, hogy az ipari kapitalizmus kialakulásával szétesett a család, és ez most mindenkinek fáj: a piaci működésmód erősen formálja a háztartáson belüli viszonyokat. Az állam pedig, ami csökkenthetné ezeket az egyenlőtlenségeket és tehetne azért is, hogy kevesebben éljenek magányosságban, inkább kivonul, vagy csak bizonyos rétegekre figyel.

„A valóság megismerése, a trendek bemutatása, egy-egy részterület alapos elemzése nélkül mindannyian kiszolgáltatottabbak és sérülékenyebbek vagyunk, ami azt jelenti, hogy a nap végén a gyerekeknek lesz rosszabb” – indul a Hintalovon Alapítvány éves gyermekjogi jelentése, de azért van, amit így is ki tudtak jelenteni. És a kép nem túl örömteli: kevés gyerekorvos, kevés fejlesztés, sokan vannak veszélyben.



Miközben folytatódott az emberek kimenekítése a Nova Kahovka-i víztározó gátjának környékéről, továbbra is kérdés, ki okozhatta a katasztrófát. Az ukránok és az oroszok továbbra is egymást gyanúsítják, de a helyszínen készült képeket elemző mérnökök szerint a gátat leginkább belülről robbanthatták fel, a létesítmény pedig teljesen orosz ellenőrzés alatt volt.

Szokásosan egyre elvadultabb stílusban adott interjút a Wagner-vezér Prigozsin, aki szerint szerint két hónap múlva kivégzik Sojgu honvédelmi minisztert és a vezérkari főnököt, és már atomot se lenne értelme ledobni az ukránokra. És írtunk arról is, hogy kiszivárgott amerikai titkosszolgálati iratok alapján a Biden-kormányzat már három hónappal az Északi Áramlat felrobbanása előtt jelentést kapott arról, hogy van ilyen ukrán terv, valamint hogy eddigi legnagyobb légi hadgyakorlatára készül a NATO.

Véget ért a Friss Hús rövidfilmfesztivál, lelkes beszámolóval búcsúztunk az idei rövidfilmes ünneptől.



És voltak mindenféle focihíreink is szerdán, például hogy a nápolyi fociultrák érzelmes búcsúajándékul visszaadták Spalletti edzőnek az általuk ellopott autója kormányát, hogy Szerhij Rebrov, a Fradi volt vezetőedzője lett az új ukrán szövetségi kapitány, Jude Bellingham a Real Madridba, Messi pedig Miamiba igazol.