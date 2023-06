Egész héten fuldokolhatnak New Yorkban

Az előrejelzések szerint egész héten fuldokolhatnak Kanada keleti felében és az Egyesült Államok keleti partvidékén az erdőtüzek füstjétől. A helyzet nagyon szokatlan, a Quebec tartomány északi részén tomboló erdőtüzek füstje a 17 órányi autóútra levő amerikai főváros, Washington egét is elhomályosította. Olyan ez, mintha a Pireneusokban lángoló erdők füstjétől fuldokolnánk Budapesten.

Hogy így alakult, az javarészt balszerencse. A héten egy állóciklon határozza meg az Egyesült Államok északkeleti partvidékének időjárását, vagyis nagyon stabil az időjárás, amit nagyon erős északi szelek jellemeznek. Annyira erősek, hogy ez a füst eloszlását is akadályozza: a nagy sebességű légáramlás miatt földközelben marad, nem tud eloszlani, és nagy sebességgel halad déli irányba, füstbe borítva az USA északkeleti részét.

Nem akármilyen füstbe: szerdai képgalériánkban is látható, hogy New Yorkot, Washingtont – de a keleti partvidék más nagyvárosait, így Philadelphiát, Baltimore-t stb. is – néhány óra alatt teljesen elsötétítette az áthatolhatatlan, egészségre veszélyes füst, ami miatt New York városában már azt ajánlják mindenkinek, hogy maradjon otthon, zárt ablakok mögött.

photo_camera Manhattan a Queensboro Bridge túloldaláról fényképezve 2023. június 7-én Fotó: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ/Getty Images via AFP

A meteorológiai előrejelzések szerint az állóciklon pénteken eloszolhat, vasárnapra a szélirány is megváltozhat, így van remény a füst eloszlására is. De a New York Times szerint akkor sem lesz ok fellélegezni, mert csak most kezdődik az erdőtüzek szezonja, a júniusi tűzvész szokatlanul korainak számít.

New Yorkot szerda délelőtt kezdte beborítani a füst, ami a Times szerint olyan volt, mintha egy közeli háztűzből eredne. A várost hamarosan narancsos-szürke köd ülte meg, és elborította a lángoló erdő szaga. Olyan sötét lett, hogy az automata közvilágítás is bekapcsolt.

photo_camera A washingtoni Kapitóliumot is beborította a füstköd Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A levegőt olyan sűrűségben telítették meg a részecskék, hogy a levegőminőségi mérések 1999-es kezdete óta nem mértek még közel sem ilyen rossz levegőminőséget a városban. A levegő minőségét jelző skálán a negyedik, „veszélyes” fokozatot is elérte a légszennyezettség, pedig a két fokozattal kisebb is egészségtelennek számít. És volt, ahol ennél is rosszabb volt a levegő.

Hasonló a helyzet a Virginiai Charlotsville-től egészen a Rhode Island-i Providence-ig tartó nyolcszáz kilométeres sávban, ahol kb. 60 millió ember él.