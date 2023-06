Szijjártó Péter egyszerre van Türkmenisztánban és Szaúd-Arábiában

A külügyminiszter csütörtök reggel több Instagram-posztban is arról számolt be, hogy épp Rijádban van, ahova éjfélkor érkezett meg Armani-pólójában – megnyugtatva mindenkit fotója alatt, hogy csak a hosszú út miatt „könnyített a szerelésen”, de: „aggodalomra semmi ok: reggel újra öltönybe vágjuk magunkat”.

Annyira, hogy úgy néz ki, Szijjártó Péternek egyszerre két helyen is öltönybe kell vágnia magát csütörtökön, mert miközben egy másik posztjában azt írja, hogy ma „Rijádban ülésezik az ISIS elleni Globális Koalíció”, és „a Közel-Kelet biztonsága érdekében rendre összegyűlünk (...) így van ez ma is”, egy közlemény szerint már úton van Szaúd-Arábiába. A nem mindennapi teljesítményre előtte rá is gyúrt:

Nem derült ki, hogy Szijjártó hogyan lesz ott egyszerre két országban, egyelőre csak annyit tudni, hogy Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár arról tájékoztatta az MTI-t, hogy „Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délelőtt Serdar Berdimuhamedow, Türkmenisztán elnöke meghívására hivatalos látogatásra Asgabatba utazott”, és a magyar delegáció tagja Csák János kulturális és innovációs miniszter, Lantos Csaba energiaügyi miniszter és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.