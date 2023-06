Greta Thunberg utoljára vett részt iskolasztrájkon, ugyanis elballagott

Ma volt Greta Thunberg ballagása, így ma tudott utoljára iskolásként sztrájkolni az éghajlatért. A klímaaktivista azért az utolsó iskolás napján is magához vette a jól ismert tábláját és kiállt a svéd parlament elé, és azt ígéri, hogy továbbra is tüntet majd péntekenként és máskor is azért, hogy a felhívja a figyelmet a klímaváltozásra. "Egyszerűen nincs más választásunk, mint hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt. A harc csak most kezdődött" - írja a Twitteren.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread🧵 pic.twitter.com/KX8hHFDyNG