Megvan az amerikai elnökválasztási kampány első AI-botránya: DeSantis AI-generált képekkel támadta Trumpot

Alighanem megszületett a napokban az amerikai elnökválasztási kampány első komolyabb AI-botránya: a republikánus jelöltségre pályázó Ron DeSantis kampánycsapata ugyanis egy olyan videót tett közzé, melyben a szakértők szerint mesterséges intelligencia által generált képek is szerepelnek.

A képeken riválisa, Donald Trump a korábbi járványügyi főtanácsadót, Anthony Faucit csókolgatja, akit DeSantis többször is keményen kritizált. A videóban is arra igyekeznek felhívni a figyelmet, Trump könnyedén szabadult meg emberektől, Faucit viszont nem rúgta ki. A 25. másodperctől látható rövid ideig egy hatképes montázs, melyből három képen Trump ölelgeti és csókolgatja Faucit. Ezekről mondja a Reuters által megszólaltatott szakértő, Matthew Stamm, hogy minden bizonnyal AI által generált képek.



A videóban ráadásul semmiféle utalás nincs arra, hogy mesterséges intelligencia által generált képeket használtak fel, és a Berkeley egyetem egyik szakértője szerint azért is aggályosak, mert igazi képek közé kerültek be. Mostanra egyébként a bejegyzés megkapta a flaget Twitteren, hogy nem valós képek láthatók benne.

Trump több republikánus szövetsége is támadásba lendült a történtek után, a New York Times cikke szerint J.D. Vance ohói szenátor és Marjorie Taylor Green georgiai képviselő is elfogadhatatlannak nevezték a történteket.

A CNN meg is kereste az ügyben DeSantis kampánycsapatát, ahonnan azt a magyarázatot kapták, hogy egy sima közösségi médiás posztról van szó, nem fizetett hirdetésről, és amúgy Trumpék is posztoltak korábban olyan képeket, melyek egyértelműen hamisak. Ahogy a Reuters is rávilágít, valóban előfordult ilyen, de ezek egyértelműen mémek, szerkesztett fotók voltak, mint például az a kép, melyen DeSantis egy orrszarvút ül meg. A kampányban amúgy volt már rá példa, hogy mesterséges intelligencia által kreált képeket használtak: április végén a republikánusok adták ki egy reklámot, hogy szerintük milyen katasztrofális következményei lennének annak, ha Bident újraválasztják, de akkor egyértelművé tették az AI-használatát.

DeSantis floridai kormányzó május végén indította el elnökjelölti kampányát, az sem ment zökkenőmentesen, mert a bejelentést közvetítő Twitter-szolgáltatás összeomlott. A republikánus háziversenyben - melybe nemrég a korábbi alelnök Mike Pence is beszállt - korábban Orbán Viktor is megtette a tétjét: DeSantist jó vezetőnek tartja, de Trump mellett áll ki, mert a veterán vezetők összetartanak.

