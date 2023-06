Vádat emeltek Donald Trump ellen a titkosított iratok miatt

Megtörtént a vádemelés Donald Trump ellen, amiért titkosított iratokat vitt haza floridai otthonába a Fehér Házból. A vádemelésről a volt amerikai elnök számolt be közösségi oldalán a Truth Social-ön, azt írja, keddre be is idézték egy miami bíróságra, ahol várhatóan meg fog jelenni.

Trump kijelentette, hogy ártatlannak tartja magát, és nem hitte volna, hogy ilyesmi megtörténhet egy korábbi elnökkel. Ügyvédje szerint összesen hét vádpontban emelhet vádat a volt elnök ellen az igazságügyi minisztérium, többek között összeesküvés, hivatalos dokumentumok visszatartása és a kémtörvény megsértése miatt.

Rövid időn belül ez a második vádemelés az elnöki pozícióért ismét harcba szálló Trump ellen, áprilisban üzleti adatok meghamisításának vádjával emeltek ellene vádat New Yorkban.

Tavaly augusztusban az FBI ügynökei több mint száz titkos dokumentumot szereztek vissza Mar-a-Lagóból, Donald Trump floridai otthonából, miután házkutatási parancsot kaptak.





(CNN, MTI)