Hétvégi olvasnivalók a mai gyerekekről és egy régi népirtásról

„Most szólok. Vegyetek esernyőt, esőkabátot, gumicsizmát, gumicsónakot. Karúszót. Közeleg a könyvhét” - írta ki egy héttel az esemény előtt Darvasi László író, és hosszú évek tapasztalataira támaszkodó jóslata igaznak bizonyult. Ahogy annyiszor a könyvhetek hosszú történetében, most sem ússza meg az úri közönség száraz bőrrel. De azért mindenki pattanjon be a gumicsónakjába, és nézze meg a könyvvásár portékáit és fellépőit a Vörösmarty téren és a Duna-korzón, vagy a legközelebbi vidéki helyszínen.

No, de most lássuk a hét nagyobb cikkeit, valamint egy-egy podcastet, videót, filmet. Napindító - és egyéb - hírleveleinkre itt tudnak feliratkozni.

Orosz-ukrán-magyar

Hivatalosan is elindult az ukrán ellentámadás. Rácz András a magyar médiában példátlan alapossággal mutatta be a hadviselő felek haderőinek állapotát. Először az oroszokét, aztán az ukránokét. Utóbbi létszámban, morálban, felkészültségben, felszerelésben és fegyverzetben is fölényt élvez a megszálló orosz erőkkel szemben, mindezt azonban hiba lenne a siker automatikus garanciájának tekinteni.

A Nova Kahovka-i víztározó gátjának átszakadása a hét egyik legdrámaibb eseménye volt. Biztosat persze - hangsúlyozottan - nem tudunk, de magyar és nemzetközi szakértők szerint is inkább Oroszországnak állhatott érdekében és lehetőségében a robbantás. Közben a hátországban az agresszor agyonlőtte magát: százezrek mentek külföldre a háború megindítása óta, köztük sok magasan képzett fiatal. Az orosz IT-szektor évtizedes károkat szenvedhet el, ezt pedig az egész orosz gazdaság érezni fogja.

Sok menekült nő inkább hazamegy, mint hogy Magyarországon legyen abortusza - írja megrázó cikkében Solti Hanna, aki az állam feladatait átvevő jogvédőktől tudakolta, hogyan juthat nőgyógyászati ellátáshoz, fogamzásgátlóhoz, esemény utáni tablettához vagy abortuszhoz egy hazáját elhagyni kényszerülő nő.



A hét videója

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence

Ahhoz képest, hogy mára többé-kevésbé minden magyar agyába beégtek a kormány politikai üzenetei, a kampányokat gyártó cégek tulajdonosáról, a propagandával magát rommá kereső Balásy Gyuláról eddig egyetlenegy kép keringett az interneten. Óriási szerencsénkre egy nyilvános eseményen sikerült összefutnunk vele, és ebből egy különösen emlékezetes beszélgetés (mondjuk úgy: lassított ámokfutás) kerekedett.



A párt az párt

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Pártpreferenciák mentén szakad ketté, hogy mit gondolnak a magyarok a külpolitikáról. Alapvetően még mindig NATO- és EU-párti a többség, de vannak területek, ahol működik a kormány propagandája. Egy vizsgálat szerint még az IMF-et is többre tartják a magyarok, mint a Türk Tanácsot.

Ács Dániel írt elég elkeserítő cikket arról, mi történik, amikor van valami az ellenzéknél, ami kell a kormánynak. Necces területre tévedt az ellenzéki városvezetés: Budapest fontos reklámhelyeit, a lámpavasakat osztották volna újra. Kalamajka lett belőle, majd jött Orbán, és lezárta a vitát. Az ellenzéket súlyosan megosztja az ügy, Baranyi Krisztina egyenesen azt mondta: ha Karácsonyék átengedik az oszlopokat, azzal befekszenek a kormánynak. A Lakmusz megírta, hogy sokban hasonlít a fővárosi Lakógyűlés a kormány nemzeti konzultációira. Persze a költségek ezeknek a töredékei, de itt is irányított kérdésekkel operálnak.

Eközben vidéken: Molnár Gábor, az MSZP egyetlen békési önkormányzati képviselője december óta ki akar lépni a pártból, de nem veszik fel a telefont a központban. A vasárnapi időközi választáson három jobboldali jelölt verseng a mandátumért.

A család az család

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Milyen gyereknek lenni Magyarországon? Sokszor nem csak játék és mese. Kevés gyerekorvos, kevés fejlesztés, sokan veszélyben - a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi jelentése szerint ez a helyzet. De sokszor csak sejtéseink vannak, annyira kevés az adat.

Közben a Qubit arról ír, hogy az ipari kapitalizmus kialakulásával szétesett a család, és ez most mindenkinek fáj. A piaci működésmód erősen formálja a háztartáson belüli viszonyokat; az állam pedig, ami csökkenthetné ezeket az egyenlőtlenségeket és tehetne azért is, hogy kevesebben éljenek magányosságban, inkább kivonul, vagy csak bizonyos rétegekre figyel.

Podcast: hogyan írhatunk a szexuális másságról?

Kegyetlen sorozatgyilkosnak tartották a gyászoló anyát, évtizedekig ült a börtönben, a tudomány végül fölmentette

Elektróelme

photo_camera Az ún. első AI szobor Fotó: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Fél éve szabadultak rá a világra a szöveget író és képeket készítő AI-rendszerek, és már külön iparág lett ezekkel kapcsolatban apokaliptikus jóslatokba bocsátkozni. De sokan vannak, akik szerint most sem kell a világvégén aggódnunk. Bede Márton most ezeket veszi számba, a borúlátóbb forgatókönyveket már egy korábbi tldr-ben elemeztük.

Egyetemi élet

photo_camera Orbán Viktor a Tokaj-Hegyalja Egyetem udvarán, balján Stumpf István felsőoktatási modellváltás koordinálásáért felelős kormánybiztos Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A Corvinus etikai bizottsága megállapította, hogy két oktató, akik egyben egyetemi vezetők is, etikai vétséget követett el, amikor mindenkitől elkülönítve, külön kérdéssorral vizsgáztattak egy hallgatót, akinek befolyásos szülei panaszkodtak az egyetemnél. A Corvinus rektorhelyettese viszont úgy látja, ennek ellenére sem érdemelnek szankciót a kollégák.

Az egyetemi modellváltást levezénylő Stumpf István belebukott a rektorválasztásba a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Kommunista párhuzamok

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

„Ha valaki azt mondja 1982 decemberében, amikor tanítás után elmentünk a Sünivel a Blahára, és megnéztük, hogyan épül a színpad a Corvin Áruház előtt, ahol szilveszterkor a Hungária fog játszani, hogy én egyszer a tér közepén kordonokból kialakított karámban fogok álldogálni a Corvin új homlokzatának leleplezésére várva, miközben a kordonon kívül az antikommunista állampárt tizenéves rajongói az orosz diktátor háborúját támogató molinókat emelnek a magasba, nyilván egy szavát sem értettem volna.” Nem nehéz kitalálni, kinek a riportjából idéztem.

De írtunk egy elfeledett népirtás történetéről is, ami miatt a lengyelek pontosan tudják, mi jön, amikor a keleti birodalom egy országról és annak népéről azt mondja, hogy az nem is létezik.

A kormánymédia olyan, mint a durcás kisgyerek, akinek elvették a játékát

Egy megrázó film

Egy magyar páciens útja a diagnózistól a magyar betegellátás útvesztőin át egy sorsszerű találkozásig - erről szól Rényi Dániel és Kaufmann Balázs dokuja, amelyet előfizetőink, a közösség és belső kör tagok premier előtt megnézhetnek, itt.