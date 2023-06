Természetesen Orbán Viktor is ott volt a BL-döntőn

Nem hiányozhatott az isztambuli Atatürk Stadion nagyon-VIP-páholyából Orbán Viktor magyar miniszterelnök sem, akit az AFP ésa Reuters fotósai is megörökítettek. Orban Erdogan török elnökkel is lekezelt, ha már annyira lelkesen üdvözölte a török autokrata „választási győzelmét”, bár erre már egy hete is alkalma nyílt, mert részt vett Ankarában az elnök beiktatási ünnepségén és vacsoráján.

photo_camera Orbán és Erdogan barátkoznak. Fotó: MUSTAFA KAMACI/Anadolu Agency via AFP