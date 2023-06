10 ezer példányban járatja jövőre a Nemzeti Sportot a kormány

„Nem elég, hogy az államosított Nemzeti Sport veszteségét a magyar adófizetők finanszírozzák, a kormány a költségvetésből járatja a nyomtatott újságot 10 000 példányban ingyenesen, hogy nyomtatott NS fennmaradjon!” - posztolta hétfőn a K-Monitor. A 2024-es költségvetésben az áll, hogy

„annak érdekében, hogy a megváltozott világpiaci körülmények ellenére a Nemzeti Sport print (offline) médiumként továbbra is megtartsa a széles olvasótáborát, továbbá a print napilap továbbra is első számú sportinformációforrás legyen a versenyszerűen és a sportot szabadidős tevékenységként űzőknek, a sport iránt érdeklődőknek új terjesztési csatornát (alternatív úton történő terjesztés) kezd kialakítani 2023-ban, melynek további fejlesztése szükséges 2024. évben is. A print termékek díjmentesen kerülnek az olvasókhoz (Sportegyesületek, sportklubok, ügyfélforgalommal bíró közintézmények és egyéb közintézmények) 10 000 példányban. (...) Ahhoz, hogy a jövőben minél nagyobb közösséget érjen el az oldal és ezzel az alapvető célként megfogalmazott közszolgálatiság teljesüljön, a Nemzeti Sport további online fejlesztése szükséges. ”