Az ukrán kormány szerint az oroszok felrobbantottak még egy gátat

Az ukrán kormány és hadsereg azzal vádolja az orosz csapatokat, hogy alig egy héttel azután, hogy felrobbantották a kahovkai víztározó és vízierőmű gátját, egy újabb, kisebb gátat is megrongáltak, ezúttal Donyeckben.

Ukrán csapatok az elmúlt napokban, az ellenoffenzíva részeként a Donyeck nyugati részén lévő Mokri Jali folyó mindkét partján haladva több települést is visszafoglaltak az orosz csapatoktól. Valerij Sersen ukrán katonai szóvivő szerint viszont hétfőn az oroszok felrobbantottak egy gátat Klijucsove településnél, a folyó felsőbb szakaszán, ezzel elárasztva mindkét partot, ezzel próbálva lassítani az ukrán csapatok előrenyomulását. A gát felrobbantását vagy sérülését a nyugati sajtó egyelőre nem tudta más forrásból hitelesíteni.

photo_camera Ukrán tengerészgyalogosok a visszafoglalt Storozseve fluban, a Mokri Jali folyó nyugati partján. Fotó: MIHAIL OSTROGRADSKI 35TH BRIGADE/Anadolu Agency via AFP

Múlt hét kedd hajnalban átszakadt a Nova Kahovka vízierőmú gátja a Dnyeper-folyón, elárasztva Herszon-megye nagy részét, ezzel humanitárus és ökológiai katasztrófával fenyegetve a térséget. Több jel is arra mutat, hogy a gát felrobbant, vagy inkább felrobbantották, ez pedig több szakértő, köztük Rácz András szerint is inkább az orosz csapatoknak állt érdekében. Az ukrán kémelhárítás a múlt héten azt állította, lehallgatott telefonbeszélgetésekkel is tudja bizonyítani, hogy az orosz csapatok robbantották föl a gátat, bár a károkozás nagyobb volt, mint tervezték. (Guardian)