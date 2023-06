Esik eső karikára, nem csökken a kenyér ára

Jó reggelt, kellemes tavaszi időjárást mindenkinek! Először is: már nem csak az előfizetők, hanem bárki megnézheti a filmünket, amely egy nagyon erős példán keresztül mutatja be, ahogy egyre több magyar beteg utazik külföldre olyan műtét miatt, amihez a feltételek idehaza is adottak volnának.

Négy további kiemelt cikk:

Milyen szoci?

photo_camera Fotó: Tóth-Szenesi Attila

Tatabányán simán nyert a fideszes jelölt, Békésen a Mi Hazánk győzött.

Ez így nem sokat mond? Még szerencse, hogy Tóth-Szenesi Attila hónapok óta járja az országot, hogy az ilyen helyi sztorik mögé hátteret rajzoljon. Mi lett az ellenzéki sikersztoriból, és milyen az, ha három jobboldali jelölt van, és senki más?

Milyen foci?

photo_camera Fotó: BERK OZKAN/Anadolu Agency via AFP

Plankó Gergő cikkét annak is érdemes elolvasnia, aki nem feltétlenül vette észre, hogy a hétvégén volt valami meccs. Benne van persze a Manchester City fantasztikus története, de az, hogyan mossák tisztára magukat különböző olajdiktatúrák az aranyesőben.

És most történt az is, hogy 41 évesen visszavonult a világfutball zseniális útonállója. Egy pillanatra könnyezett is a rettenthetetlen Zlatan Ibrahimovics. Utcagyerek-mentalitás, penetráns tuskóság, és hihetetlen adottságok, kifogástalan technika. 24 évnyi, páratlan profi karrier.

Víz és fa

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Múlt héten egészen drámai helyzeteket is előidéztek az árvizek, de a sok esőzés rendszerszintű kérdéseket is felvet. A sok eső miatt rekordtermés lesz a mezőgazdaságban, de valószínűsíthető, hogy az árakon semmit sem érzünk ebből. Továbbra is drágák maradnak a zöldségek, gyümölcsök, és bár a malmok olcsóbban jutnak gabonához, más költségek emelkedése miatt ez nem látszik majd a kenyér árán.

Erdő-ügyekben igen aktív kollégánk, Czinkóczi Sándor arról írt, hogy a rendszerváltás óta nem sikerült növelni az erdősültséget a fővárosban, pedig a járvány óta nagyon megugrott a természetjárók száma.

Nemzet, nem állam

photo_camera Fotó: CENG SHOU YI/NurPhoto via AFP

Mao rosszul gondolta, Kínának nincs száz éve Tajvan visszatérésére várni. Az elmúlt évtizedekben megszületett a függetlenséget egyre erősebben óhajtó tajvani nemzet. Nemzetközi jogi szempontból a kínai–tajvani viszony nem hasonlítható az orosz–ukrán ellentéthez, hiszen a sziget nem önálló állam. A kommunista Kína mégsem kockáztathatja meg az inváziót. A status quo egyelőre mindenkinek jó. Főleg a világgazdaságnak.



Orosz-ukrán-magyar

photo_camera Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Zelenszkij megerősítette, hogy elindult az ukrán ellentámadás. Vasárnap az ukrán erők áttörték az orosz első vonalat Velika Novoszilkánál, de itt a fő védvonal jó húsz kilométerrel a frontvonal mögött húzódik. Az ukránok taktikai sikereket értek el, a stratégiai áttörésre még várni kell.

Trudeau kijevi meglepetés-látogatáson jelentette be, hogy Kanada részt vesz az ukrán vadászpilóták képzésében. Észtország szankciós listára tette Kirill pátriárkát, mert népszerűsítette az Ukrajna elleni háborút. Közben ukrán hírszerzők arról beszélnek, hogy az orosz ortodoxok és a magyar kormány közös akciójának az az értelme, hogy propagandacélokra használhassák a Magyarországra szállított kárpátaljai hadifoglyokat.

Oroszország államosítaná a Wagnert, ami nem lesz egyszerű menet senkinek sem. Letartóztattak egy amerikait Moszkvában, húsz évet is kaphat.

Ki gondolta volna?

photo_camera Fotó: RINGO CHIU/AFP

Egy floridai gyilkosság rávilágított, hogy elég nagy baj, ha bárkit le lehet lőni. Susan Lorincz ajtón keresztül lőtte le szomszédját, akinek a gyerekeivel előtte összeveszett az utcán. A helyi seriff viszont napokig nem tartóztatta le Lorinczet egy floridai önvédelmi törvényre hivatkozva.

Meghalt egy 15 éves tinédzser egy stockholmi lövöldözésben

Szivárványveszély

Az etyeki tanárok és szülők évek óta küzdöttek, hogy egyáltalán működjön az általános iskola, azonban a falu vezetésének süket fülei mára veszélybe sodorták a helyi oktatás jövőjét. Forrásaink szerint az igazgató nem végzi el a feladatait, alkalmatlansága miatt lehetetlen együtt dolgozni vele, ennek ellenére a fideszes polgármester támogatását élvezi, és ezért leválthatatlan.



És persze a Borízű podcast

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/Németh Dániel/444

Mindenki azt mond, amit akar. Lehull a lepel az álarcról, de kiderül, hogy nem jobb, mint a Deákné vászna. Száguldunk a semmibe.