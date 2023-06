Így akarják ellenőrizni és befolyásolni az ukrán hatóságok a szövetséges nyugati országok tudósítóit és riportereit

Különleges figyelmet fordítanak az ukrán szolgálatok azokra az újságírókra, akik előzőleg a Donbaszban dolgozva kapcsolatba kerülhettek a donecki-luhanszki „népköztársaságok” szeparatista vezetőivel. Esetükben előfordult, hogy hazugságvizsgáló gépet is bevetettek annak érdekében, hogy bizonyíthassák, nem az oroszok ügynökei. Ezt állítják Ben Smithnek, a Semafor című újság tekintélyes főszerkesztőjének, a New York Times volt kolumnistájának a forrásai.

Smith terjedelmes írást szentelt a problémának a lapjában – miszerint miként, milyen eszközökkel, mekkora mértékben próbálják ellenőrizni, irányítani, befolyásolni az ukránok a szövetséges nyugati országok tudósítóit és riportereit –, amelyet kisebb részben saját információkkal kiegészítve ismertetett a Lettországban szerkesztett orosz ellenzéki Meduza is.

photo_camera Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője és Ben Smith a Semafor Media Summiten, 2023. április 10-én New Yorkban Fotó: MICHAEL LOCCISANO/Getty Images via AFP

A szerző a legkevésbé sem „rosszindulatú” az ukránokkal szemben, érthetőnek találja, hogy Volodimir Zelenszkij és kormánya nagyszabású „média-hadműveletbe” bonyolódott, hiszen hazájuk puszta létéért küzdenek egy olyan agresszorral szemben, amely méreteit tekintve négyszer nagyobb náluk. Sőt, ír arról is, hogy az ukrán hatalom és a média közötti feszültségek össze sem hasonlíthatóak azzal, ami Oroszországban történik ezen a téren. Ott a független lapok többségének külföldre kellett költöznie, miközben a nyugati tudósítóknak is muszáj egyre óvatosabbaknak lenniük, főként azután, hogy őrizetbe vették és kémkedéssel vádolják Evan Gershkovichot, a Wall Street Journal riporterét.

Ha jó leszel, lesz akkreditációd

Ezzel együtt Smith részletesen beszámol róla, hogy a nyugati újságírók Ukrajnában jelentős nyomásnak vannak kitéve a hatóságok részéről, amelyek minden módon iparkodnak befolyásolni háborús anyagaik tartalmát. Eszközeik között első helyen az akkreditációk ideiglenes megvonása vagy megtagadása szerepel, az amúgy kreatívan értelmezhető szabályok be nem tartására hivatkozva.

Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata rigorózus ellenőrzésnek vet alá minden újságírót – mint fentebb már írtam, olykor a hazugságvizsgáló bevetése is terítékre kerülhet –, a riportereknek a szabályok betartását ígérő nyilatkozatokat kell aláírniuk, ezután kapnak engedélyt arra, hogy egyik-másik háborút zónába látogassanak, és interjúkat készíthessenek gondosan válogatott tisztségviselőkkel. Sok esetben felügyelet alatt, minthogy útjaikra elkísérik őket a szak- vagy a sajtószolgálatok munkatársai.

photo_camera Fedezékben várakozó ukrán katona Horlivka közelében, 2023. május 16-án Fotó: VIRGINIE NGUYEN HOANG/Hans Lucas via AFP

A hadiállapotra hivatkozva ezt persze megtehetik, viszont érthető, hogy konfliktusokhoz vezethet az effajta gyakorlat – amiről a közvélemény általában semmit sem tud.

Lövészárkok mindennapjai

A történetek némelyike ritkábban mégis nyilvánosságra kerül. Ilyen volt, amikor Makszim Dondjuk ukrán fotós májusban arra panaszkodott az Instagramján, hogy akkreditációja megvonásával fenyegetik, miután leadott egy képanyagot a New Yorkernek a frontvonal lövészárkaiban harcoló ukrán katonák mindennapjairól. „A hatóságok csak a sajtóattasék felügyelete alatt megszervezett sajtótúrákat engedélyezik, szépelegnek a kamerák előtt, a valóságot félnek megmutatni. Készen állnak az emberek arra, hogy csak az ostoba propagandát láthassák?” – tette fel a kérdést posztjában, amelyet azonban később törölt.

Régebbi sztori Thomas Gibbons-Neffé, aki 2022 áprilisában arról írt riportot a New York Timesban, hogy az ukrán hadsereg kazettás bombákat vetett be a Harkiv megyei Huszarovka elleni támadás során. Az újságíró akkreditációját azonnal megvonták, majd többszöri kérése ellenére sem adták vissza jó ideig, igaz, később „megbocsátottak” neki, most újra Ukrajnában dolgozik.

2023 februárjában az NBC News forgatócsoportja nem kapott működési engedélyt az ukránoktól, miután előzőleg a Krím-félszigeten olyan riportot készített, amiben egy orosz érzelmű szevasztopoli nő kijelentette, „ez a mi földünk”. Az anyag Ben Smith szerint is ajándék volt az orosz propagandának, Oleh Nikolenko, az ukrán külügyminisztérium szóvivője pedig a Semafornak azt mondta, az NBC-sek súlyosan megsértették a szabályokat, mivel Oroszország felől érkeztek a félszigetre, és az szigorúan tilos. „Nem akarjuk, hogy más nyugati újságírók is ezt az utat válasszák. Ha riportot akarnak készíteni a Krímen, menjenek oda Ukrajna felől. Igaz, ez most nem lehetséges” – sajnálkozott Nikolenko. Az NBC nem kért elnézést nyilvánosan a történteként, mégis dolgoznak munkatársai Ukrajnában most is.

photo_camera Antoine d'Agata Fotó: JAVIER LIRA OTERO/Notimex via AFP

Smith még egy újságírót kiemelt, akitől tudomása szerint visszavonták az akkreditációját. A Magnum ügynökség fotósáról, Antoine d'Agatáról van szó, ő olyan ukrán katonákról csinált riportot a New York Times Magazine-nak, akik pszichiátriai klinikán kötöttek ki Kijevben. D'Agata és a Magnum nem reagált a Semafor megkeresésére.

Nem mindenki érti ezt a hadseregben

Oleh Nikolenko és a fegyveres erők tisztségviselői cáfolták, hogy az akkreditációk ügyét az újságírókkal szembeni nyomásgyakorlás eszközeként használnák. „Az ukrán fegyveres erők és az amerikai vagy bármilyen sajtó képviselői között semmilyen feszültség nincs” – állították a védelmi minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának reakciójában.

Mindeközben Anasztaszija Sztanko, a Hromadszke munkatársa azt mondta, az ukrán újságírókra még nagyobb nyomást gyakorolnak a hatóságok, mint a küldöldiekre. Sztanko a felszabadított Herszonban készített anyaga miatt veszítette el az engedélyét, sokadmagával. A fegyveres erők vezérkara arra hivatkozott, hogy a stabilizációs intézkedések befejezése előtt mentek be a városba az újságírók, megsértve a harci övezetekben folyó munkához kapcsolódó szabályokat. Az eset során a CNN-t és a Sky Newst is büntették a hatóságok. „Fontos, hogy legyenek újságírók, akik becsületesen be tudják mutatni, mi zajlik a frontvonalban – mondta Sztanko. – Nem vagyok benne biztos, hogy ezt mindenki érti a hadseregben” – tette hozzá.

Súrlódások és érdekek

Az amerikai újságírók számára nem ismeretlenek a hasonló korlátozások, találkozhattak ilyenekkel a XX. század bámelyik háborúja során, összegzett cikkében Ben Smith. De szerinte a jelenlegi ukrajnai helyzetben súlyosabbak a súrlódások.

photo_camera Azovosok díszszemléje Kijevben, még 2020 márciusában Fotó: STR/NurPhoto via AFP

Az amerikai, francia vagy brit újságírók olyan olvasóknak írnak, állapítja meg Smith, akik alapvetően szimpatizálnak Ukrajnával, de érdeklődésük iránya nem mindig esik egybe az ukrán kormány érdekeivel. Kijev dühét elsősorban az olyan kérdések boncolgatása váltja ki, mint az ukrán fegyveres erők morális állapota és veszteségei, a szélsőjobbos katonák és csoportok helye és szerepe a hadseregben, vagy a Krím-félsziget sorsa és a majdani politikai rendezés összefüggései. Kétségtelen, hogy ezek az orosz propaganda kedvenc témái is egyben, de attól még létező és valóságos ügyek, amelyeket nem lehet a szőnyeg alá söpörni.